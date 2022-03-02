Scensibles 垃圾袋真的好吗？

相信很多女性，尤其是那些住在美国的，都能认出公共洗手间的常见设施——女性卫生用品弃置箱。

这些弃置箱一般都是金属或塑料造的，安装在女厕隔间的内壁上。它们为使用过的月经产品（卫生巾和卫生绵条）提供了专属的弃置空间。

在麻州大学，某些建筑的厕所里的弃置箱有一个非常奇怪的特征。

大约一半的弃置箱都有一个装满印着Scensibles商标的小粉红塑料袋的前置箱子。美术中心、Holdsworth 大楼、Thompson 大楼、Hasbrouck 实验室及新非洲之家等较旧的建筑的厕所里都能看到Scensibles箱子。新建造、翻新过的建筑（综合学习中心除外）、宿舍或食堂没有弃置箱。

Scensible垃圾袋上印有粉红色花纹，展开时形状与狗便袋一样。前置箱子周围则印有附带说明的小图示，上面写着：「别冲走它！把妳的卫生棉条、护垫或卫生棉放进Scensible垃圾袋里，再拉，塞，绑，最后扔进垃圾桶。」商标下方附加了一行含糊的字：「可分解塑料—-保护健康与环境」。

我一直认为这些袋子是多余的。绝大部分卫生巾和卫生绵条都自有弃置用的塑料封套。 Tampax牌卫生绵条的一大卖点就是封套上方便弃置，可重复密封的胶粘剂。虽然每所学校的月经教育都不一样，大多数的女孩都学了用封套或一张卫生纸包好用过的卫生用品就已经够了。这个习惯一直是我和我的朋友们首选，绝对无须使用更多垃圾袋。

那么Scensibles到底从何而来？麻州大学又为什么要采用它？

根据Scensibles网站的描述，这些垃圾袋是为了防止女生把卫生用品扔进马桶而设的，从而减少对渠管的伤害并防止废物污染水道。根据环境科学机构期刊里面一份2014发表的研究，每天都有250万条卫生棉条、140万片卫生巾、以及70万片护垫被冲进马桶里。女性即弃卫生用品含有塑料部件和其他不能被分解的材料，一旦被冲进马桶将对水道和海洋生态造成严重破坏。

即使Scensibles解决了重大的环境问题，她们口中「小粉红塑料袋将带来重大改变」的主张却站不住脚。

第一，Scensibles垃圾袋是塑料做的。虽然校园里的箱子上的标签标明塑料可被分解，Scensibles网站显示塑料袋只有20%的材料是再循环材料。其余的都是高密度聚乙烯（下称 HDPE）。 HDPE是一种日常包装用的塑料，分解时间可长达450年。使用Scensibles所制造的多余塑料很有可能抵销任何防止冲进马桶所带来的好处。

再说，教育女性把卫生用品冲进马桶的负面影响的运动与采用Scensible产品有着相同的成效。这些运动已经能传递Scensible箱子上的信息。其实，我想那些不惜破坏环境而把卫生用品冲进马桶的人是不会突然开始使用学校提供的Scensibles垃圾袋的。

为了支持它们的产品，Scensibles亦声称女性卫生用品会传出「令人抗拒的气味」，「不堪入目」，更会「传播病毒和经血液传播的病源」。缺乏清洁而导致卫生情况转差是所有厕所都要面对的问题，而不仅仅是女性卫生用品弃置箱的问题。

圣安德鲁斯大学卡蜜拉·罗斯维克（Camilla Rostvik）在2018年撰写的一篇文章指出「人们从女性身上获利的产业中对月经迷思的执着值得我们注意」「经血有害的言论把这个英国产业打造成一个夸大的问题的成功解决方案。经血有害的科学证明少之又少，但业界却不断鼓吹这种言论」。

定期清洁的女洗手间并不是Scensibles所描述惹人生厌的污染区。 Scensibles归根究底只是在含糊其辞，并以月经的羞耻感制造对她们的产品的需求。

麻州大学维护服务部未有就采用Scensibles的时间表和在那些建筑了采用的问题做出回应。有麻州大学的高年级生表示Scensibles已经出现在厕所至少好几年了。

近期有关去污名化和全民免费在校园使用女性卫生用品的宣传激增可能是其中一个采用这个产品的原因。这场运动由PERIOD协会麻州大学支部主导。 Daily Collegian亦加入了有关月经平等需要的内容，包括2019年一则评论文章以及2021年的一封信。

截至这个学期，只有小部分的教学大楼提供免费的女性卫生用品。最需要提供女性卫生用品的地方–宿舍厕所–仍未有提供。

虽然放弃Scensibles是一个好主意，但麻州大学最需要在女性卫生用品的议题上做出果断且一致的选择。月经平等不是单单投资于一些理论上好的计划或产品就能做到的。

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