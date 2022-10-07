UMass 的学术水平受过度招生影响

众所周知，这个秋天麻州大学的学生正在面对住房危机，由于宿舍人满为患，有些学生被安置在Hadley的Econo Lodge，而从这个旅馆到校园的车程是10分钟或者沿着繁忙的高速公路走一个小时的路。UMass声明过，这些学生将在旅馆里住一整个秋季学期，到春季学期时他们可以优先选取在校宿舍。然而，至于本校究竟如何给想从校外转到住校的学生安排住宿如果校园仍然完全住满，目前还不清楚。

校内住宿紧张、学生过多不是这学期由过度招生导致的唯一问题。除了校园内的人流过多、车流过多、食堂满座等问题，很多学生发现这学期选课不如之前的学期容易。学生越来越多，教职工人数却不变。

有不少学生发现甚至自己本专业必修的课都很快被填满，没法选上，导致有些学生不得不重新考虑毕业时间和职业走向。这似乎是UMass过度招生导致的最严重的后果，因为现在完全阻止学生完成进入大学的最大目标：接受高等教育。

选课时间是分期的，而根据学校教务处定的规矩，选课的优先级由学生的“预测学分等级”决定。这可以被理解为有助于更加临近毕业的学生选专业课，但很多学生还是发现必修课的位置很快就被填满了，导致无法及时修够专业课并按时毕业。

UMass招收这么多学生似乎没有任何正面影响；学生无处居住，食堂人满为患、人手紧缺，PTVA和UMass公交系统的员工正在面临 “员工荒”，而现在学生的教育水准也受到了选课压力的打击。针对学校教育水准面对的各种挑战，UMass管理阶层尚未提出解决方案——校长Kumble R. Subbaswamy说，麻州大学“不是一个需要被解决的问题“，并且他不想被告知 UMass“不提供足够的住宿”。这是他对正在艰难挣扎的学生的挑衅回答。

学生不只是选不上重点课程，即使在上课期间因为学生人数也太多了，很多学生在大课上被迫坐在地上听课， 或者在小课上没有桌子用。这给师生双方都增加了压力：有些学生在难以预测的环境中很难专注学习，不少教授也难以照顾多出来的学生。

UMass对这个问题的抵触只会让大量学生对大学体验更差。学生得不到付了成千上万美元的学费后所应得的教育水准，况且即使学生想延期毕业， 大多数人也没有多付几个学期学费的经济能力。UMass学生们正在孤军奋战。不管他们是否在赶截止日期或者跟指导教授规划咨询会议，现在没有什么能帮住学生们顺利毕业了。UMass领导层是该做点什么了。

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