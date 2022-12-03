Massachusetts Daily Collegian制定了一项请求删除姓名的政策

校报报道中提到的轻微犯罪指控的人现在可以要求报社删除他们的名字了

《马萨诸塞州每日大学报》(Massachusetts Daily Collegian) 编辑部制定了一项新政策，任一个人可以要求报社将他们的名字从报道轻微犯罪的文章中删除掉。

《每日大学报》经常会在有关报道中公开那些被指控有轻罪的罪犯姓名。为了继续报道准确、及时的新闻，并向我们的社区提供真实的信息，《每日大学报》将继续在合适的情况下报道轻罪犯的姓名。

但《每日大学报》明白，这种实名报道有可能会对被点名的个人产生不同程度的影响。我们想认同我们一直以来报道这些故事的方式并不意味着它是最好、最公平的。我们的新闻报道是为了告知公众，而不是给我们所报道的人的未来和生活带来负面影响。

《每日大学报》认得这种类型的报道，特别是对那些被指控有轻罪的人，会给社区和有色人种带来不成比例的持续影响。经过思考、讨论和研究，我们承认我们的政策需要改变。

出于这个原因，从现在开始，任何在《马萨诸塞每日大学学生报》关于轻微犯罪指控的报道中被公开姓名的个人都可以提交一份表格，要求报社删除他们的姓名。这适用于任何一篇在《每日大学报》网站上发表过的文章。

这不适用于被指控犯有重大罪行的人，在这种情况下，揭露这些名字符合公众的最佳利益。

该表格位于《每日大学报》官网主页的资源标签下。

可以通过 [email protected] 与《每日大学报》的新闻工作人员联系。