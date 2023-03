Il est temps de trouver des alternatives à la vie des confréries

Il me semble qu’on a toujours fait de la publicité pour l’université comme un nouveau départ. Personne ne sait qui vous êtes, alors vous pouvez venir dans un nouvel espace pour créer un nouveau style de vie, un nouveau groupe d’amis et un nouveau sentiment d’identité. Le premier semestre à l’université est l’occasion d’essayer de nouvelles choses et de profiter de l’excitation de l’opportunité, mais il peut aussi être effrayant. C’est souvent le premier véritable test du passage à l’âge adulte pour les étudiants et il est donc facile de se sentir perdu et seul dans un grand environnement.

Au second semestre, les étudiants ressentent souvent la pression de trouver un groupe d’amis solide. Si vous n’aimez pas vos amis du premier semestre et que vous voulez explorer plus, vous pouvez essayer de vous engager dans des communautés universitaires auxquelles vous n’aviez pas prévu de participer à l’origine. La quête d’amis à l’Université de Massachusetts peut conduire de nombreux étudiants à se ruer sur la vie de confréries. La semaine dernière, c’était la semaine d’initiation à UMass: le processus de recrutement pour essayer de se joindre à une fraternité ou une sororité. Les étudiants essaient de déterminer quelle fraternité les attire et les fraternités voient quel type d’individus elles souhaitent voir rejoindre leur communauté d’élite. Vous donnez le meilleur de vous-même pour impressionner vos frères et sœurs tout en vous conformant aux personnes qui vous entourent, afin d’impressionner les membres actuels tout en ayant l’air de faire partie de la communauté.

Alors que les clubs et les organisations ont tendance à se concentrer sur les passe-temps, les passions, ou les intérêts communs, les fraternités et les sororités se concentrent sur votre caractère. L’acceptation dans la vie des confréries est l’acceptation de votre personnalité.

La vie des confréries a une mauvaise réputation, en particulier les fraternités. Pour devenir un frère, les étudiants se soumettent souvent à des pratiques de bizutage afin de prouver qu’ils sont prêts à devenir membres. Le bizutage peut inclure des activités dangereuses telles que la consommation de grandes quantités d’alcool. Bien que l’université ait interdit le bizutage, les fraternités continuent souvent à le pratiquer parce qu’elles savent qu’elles peuvent s’en tirer à bon compte. La vie des confréries sur le campus a fait l’objet d’innombrables polémiques en raison des gains financiers que les fraternités apportent à l’école. Mais s’il faut participer à des bizutages dangereux pour être admis dans une communauté avec une mauvaise réputation, pourquoi quelqu’un serait-il attiré par la vie des confréries ?

Il est impossible d’ignorer l’influence des fraternités sur un campus comme UMass. Il n’est pas difficile de trouver une fraternité qui organise une fête le jeudi, le vendredi ou le samedi soir. La vie des confréries est l’épicentre de l’amusement à UMass. Si vous ne savez pas où boire, jouer ou danser avec vos amis, une maison de fraternité est la destination par défaut. Je connais de nombreuses personnes qui pensaient ne jamais mettre les pieds dans une fraternité, mais qui ont fini par céder parce que tout le monde y allait.

Il peut être perturbant de penser que les fraternités subsistent malgré les problèmes qu’elles ont causés parce que les étudiants ne savent pas, ou ne veulent pas, trouver d’autres endroits pour s’amuser. L’absence d’autres communautés sur le campus qui se concentrent sur l’amusement et la formation de nouvelles amitiés alimente les admissions de la vie des confréries. Si vous êtes un étudiant de deuxième semestre qui souhaite nouer de nouvelles relations mais ne sait pas par où commencer, pourquoi ne pas vous tourner vers la plus grande influence du campus ?

Les fraternités ne disparaîtront probablement jamais. La vie des confréries aux États-Unis est plus ancienne que l’existence de UMass. Si les fraternités étaient tenues responsables du bizutage ou des agressions sexuelles, elles auraient probablement été interdites depuis longtemps. Si les universités veulent décourager les étudiants de participer à la vie des confréries, elles doivent leur proposer des options plus attrayantes que les fraternités. Il devrait y avoir plus de clubs et d’organisations qui se concentrent sur le développement de l’esprit d’école et la création d’amitiés.

Nombreux sont ceux qui pensent que les universités doivent être tenues responsables des comportements des fraternités. Bien que je sois d’accord pour dire que l’école devrait s’impliquer davantage dans ce qui se passe sur le campus et en dehors, je pense que les gens sous-estiment l’impact des étudiants. Les étudiants sont responsables du maintien en vie des fraternités en les fréquentant tous les week-ends. Si vous ne soutenez pas le comportement des fraternités, vous n’êtes pas obligé d’y aller. Vous pouvez aussi expliquer à vos pairs pourquoi vous ne soutenez pas la vie des confréries. Les étudiants peuvent faire davantage pour s’opposer aux activités des fraternités en créant des espaces pour ceux qui veulent construire des connexions comme dans la vie des confréries, mais sans les pratiques dangereuses.

L’interdiction des fraternités ne mettra pas fin aux agressions sexuelles sur le campus ni à la consommation d’alcool par les mineurs. Mais si les étudiants s’unissent pour rejeter les vieilles traditions de la vie des confréries, ils peuvent créer une communauté qui soutient une alternative à la culture des fraternités et faire un petit foyer d’une grande école.

