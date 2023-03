Un événement éphémère pour les appartements de Fieldstone suscite de nouveaux détails sur le logement sur le campus.

Le jeudi 2 mars, Greystar, l’entreprise gestionnaire des nouveaux appartements de Fieldstone, a invité le public à visiter son événement éphémère dans la salle 139 de Whitmore. Tout en dégustant des s’mores et du café, les gens pouvaient entrer et poser des questions au sujet des appartements privés.

Slate, les appartements de premier cycle, aura 623 places pour les étudiants. Il sera ouvert exclusivement aux étudiants de l’université de Massachusetts en août 2023 et les baux dureront du 25 août 2023 au 31 juillet 2024.

Les étudiants auront besoin de payer 12 acomptes de :

2 256 $ pour un studio

$2 471 $ pour un appartement d’une seule chambre

1 826 $ pour un appartement de deux pièces

1 504 $ pour un appartement de quatre pièces

Au total, les prix varient entre 18 048 $ et 29 652 $ pour une année. La tarification se calcule par personne, donc chaque colocataire aurait besoin de payer 1 504 $ dans un appartement de quatre pièces. Cela veut dire aussi que les autres colocataires ne seront pas responsables si l’un d’entre eux omet un paiement. Autour du bureau il y avait une cuisine, la salle de séjour, et une chambre avec tout l’ameublement qui présentait les services et les commodités de Fieldstone. Les porte-paroles de Fieldstone ont dit que chaque appartement sera fourni avec des lits, des commodes, des bureaux, des chaises, des canapés, des tables basses, et des meubles de télévision. Les appartements auront aussi des appareils électroménagers en acier inoxydable tels qu’un réfrigérateur, un four à micro-ondes, un lave-linge et sèche-linge, et un four. Le chauffage, l’électricité, l’eau, et le wifi sont inclus. Les étudiants auront des passes pour le bâtiment et des clés personnelles pour leur appartement et chambre. Il y avait aussi des banderoles qui montraient le café, les espaces communautaires, et un gymnase qui se trouve dans le complexe. Tous les étudiants de UMass pourront accéder à ces espaces, pas seulement les résidents de Fieldstone.

Si les résidents de Fieldstone ne sont pas contents de leurs appartements ou veulent partir ou voyager à l’étranger, ils peuvent trouver quelqu’un d’autre pour reprendre l’espace et Fieldstone chargera un prix de transfert.

Artisan, le logement de Fieldstone pour les étudiants en deuxième cycle, ouvrira probablement avant janvier 2024.

Les étudiants de deuxième cycle auront besoin de payer 12 acomptes de:

1 884 $ pour un studio

2 069 $ un appartement d’une seule chambre

1 687 $ pour un appartement de deux pièces

Au total, les prix varient entre 20 244 $ et 24 828 $ pour l’année.

Tandis que les étudiants vagabondaient, ils pouvaient manger des bonbons, des biscuits, et faire des s’mores. Ils étaient également libres de prendre des marchandises et de participer à une tombola pour une carte cadeau. Les étudiants peuvent en apprendre plus sur le site web de Fieldstone.

Ethan Brayall-Brown can be reached at [email protected] and followed on Twitter @ebrayall99.

Natalie Koopman is a French translator and can be reached at [email protected].

Constance Sourisse can be reached at [email protected].