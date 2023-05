Le défilé de mode de l’organisation UMass Fashion transforme le deuil en expression artistique

L’ancienne présidente de l’organisation de mode de l’Université du Massachusetts, Chinyere “Chi Chi” Ogala a laissé une marque indélébile sur la communauté de la mode de UMass, en captivant le public avec ses styles dynamiques et chics qu’elle a illustré lors du défilé de l’année dernière.

L’héritage du défilé se perpétue avec le directeur de la création Darwin Our, chargé de coordonner le défilé de printemps 2023, “Through the Aura”. Le soir du vendredi 21 avril, l’auditorium du Campus Center de UMass s’est rempli de participants enthousiastes, impatients de voir comment le spectacle dépeindrait son inspiration, les cinq étapes du deuil.

La première section du défilé de mode intitulé “Denial | Of Human Bondage: Captivity in Fashion” a fait preuve d’audace avec son imagerie provocante de chair et d’organes. Le modèle le plus remarquable était une combinaison de couleur chair ornée d’arttères rouges et bleues, offrant un contraste saisissant avec la sensualité et le glamour du style d’ouverture ancien inspiré du vieil Hollywood.

Les premières tenues continuent d’évoquer l’attrait du passé avec des châles, des chemises de poupée pastel, et des bas romantiques avec des délicats talons bobines. Cependant, l’inclusion de robes de mariée a marqué un tournant vers des thèmes plus profonds, comme l’engagement et la tradition. Au fur et à mesure de la progression de la section, l’incorporation d’éléments inspirés de la chair et des blessures a permis de commenter la fragilité et la vulnérabilité du corps humain, préparant le terrain pour des thèmes émotionnels plus profonds dans les sections suivantes du spectacle.

Dans la deuxième section du défilé de mode, “Anger | Dark Victory: Subversive Beauty”, une abondance de vêtements noirs, de bottes à plateforme dominatrices, de bas résille tailladés, de maquillage maculé et de dessins de squelettes ont dominé la piste. La collection d’inspiration rocker grunge rend hommage à la jeunesse rebelle de la sous-culture gothique. La jeunesse qui a défié les normes sociétales en rejetant la production de masse au profit de tissus usés et en embrassant l’androgynie, rejetant ainsi le binaire du genre. Il célèbre ceux qui embrassent leur rage, souvent qualifié “d’angoisse existentielle” ou “la folie”, et qui trouvent la beauté dans l’obscurité et la douleur, reflétant l’aspect séduisant et provocateur de rock punk. En revanche, la collection comportait également le symbole de la paix, bien en évidence sur de nombreuses tenues, représentant un désir ardent d’atteindre l’objectif inaccessible de la paix.

UFO a décrit l’inspiration de sa troisième section comme une représentation de la “ré-entrée” après avoir vécu un deuil lors de l’héritage du COVID-19. La collection de vêtements de ville, “Bargaining | Lost in Translation: Conversations In Style”, est conçue pour mettre l’accent sur le confort et la normalité. La collection présente des silhouettes volumineuses, telles que des pantalons cargo, des sweats à capuche surdimensionnés et de baskets épaisses qui incarnent la nature décontractée que les gens recherchent en contraste avec les règles rigides qui nous ont été imposées ces deux dernières années.

Ces éléments sont emblématiques de la culture streetwear, laquelle est issue de la culture hip-hop new-yorkaise des années 1990 et de la culture surf-skate de Los Angeles. Ces communautés ont remis en question les codes de mode stricts et formels et ont encouragé les gens à considérer les vêtements comme une forme d’art authentique, digne d’être reconnue au même titre que la couture. La praticité et la facilité des vêtements streetwear représentent le changement de concentration du défilé, qui passe du traitement des émotions à la recherche d’un moyen d’aller de l’avant. C’est à l’image de l’influence et de l’évolution du streetwear qui a fait évoluer l’industrie de la mode.

Le défilé de mode de UFO séduit le public avec une transition en douceur entre les différentes étapes du deuil en présentant une gamme variée de styles qui ont tenu tout le monde en haleine. La quatrième section, “Depression | Beyond the Appearance”, était en contraste frappant avec la section précédente, mettant en scène la vie professionnelle avec une palette de couleurs neutres, des jupes crayon élégantes, des jupes classiques en tweed, des lunettes arrondies et des trenchs. L’une des tenues les plus remarquables était une robe noire à col en trapèze inversé avec un noeud de cravate blanc soyeux sur le devant et une jupe rayée magnifiquement plissée qui flottait élégamment à chaque pas.

La décision d’utiliser des vêtements de travail simples et élégants pour dépeindre la dépression était un choix intéressant, étant donné le contraste entre la léthargie de la dépression et la monotonie du lieu de travail. Elle a également mis l’accent sur le désir de structure et de routine pendant la tristesse et le désespoir afin de maintenir un sentiment de normalité et d’objectifs. La collection a servi de rappel poignant que, même en période de tristesse et de difficultés, nous pouvons toujours trouver du glamour dans les aspects banals de la vie.

“Acceptance | Breaking Away: From Fantasy To Reality” a été l’exposition la plus époustouflante et surréaliste de la mode éthérée. La cinquième et dernière section a conclu le spectacle. Les mannequins ont flotté sur la piste, parés de motifs fantaisistes et fluides, de déesses grecques et d’ailes d’anges, créant une atmosphère d’un autre monde qui a saisi l’essence du thème. La transition entre la section précédente était à la fois frappante et poignante, représentant le voyage vers l’acceptation et le progrès. Les ailes d’ange et les robes flottantes symbolisaient la libération et le dépassement de soi, tandis que les ensembles de déesses grecques ont véhiculé la force et la grâce. Une autre tenue remarquable était une paire de pantalons sarcelle foncée scintillante, un kimono, et une chemise transparente florale. La dernière partie du spectacle était un final magnifique et exaltant pour un défilé chargé d’émotion. Les vêtements et l’imagerie onirique reflètaient parfaitement l’idée de dépasser le deuil et d’embrasser un avenir plus radieux. Les mannequins rayonnaient de confiance et d’autonomie, avec un sentiment de renaissance et de renouveau émanant de l’intérieur.

Les collections du défilé de mode de UFO ont mis en valeur la beauté et le pouvoir de transformation de la mode, qui ont captivé et inspiré le public.

Hannah Wu, étudiante en dernière année d’informatique et participante au défilé, a déclaré: “c’était incroyable de voir comment ils ont dépeint des expériences négatives comme la dépression à travers des vêtements, d’une manière qui était belle et honnête.”

Samourra Rene can be reached at [email protected].

Natalie Koopman is a French translator and can be reached at [email protected]

Constance Sourisse can be reached at [email protected]