UPCは「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」のナイトを上映する

Read in English

9月22日金曜日に大学番組審議会(UPC)が週末中に学生会館のブラック・ボックス・シアターで「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」を上映した。アーロン・ホーバズとマイケル・ジェレニクに監督された映画は強さ、チームワーク、忠誠の物語である。

映画には、配管の大きい仕事の途中にマリオ(クリス・プラット)とルイージ(チャーリー・デー)が交戦している二個の世界に運ばれている。ルイージは大魔王のクッパ(ジャック・ブラック)の世界に運ばれている。クッパは力強いスーパースターを引き取った、そしてピーチ姫(アンヤ・テーロージョイ)と結婚するつもりだ。これはピーチ姫の国民、キノコ王国の市民を脅かしている。マリオは偶然キノコ王国に行き着いて、直ぐに国を守るのが欲しいピーチと一緒にルイージを探し始める。

途中に、国民のキノピオ(キーガンマイケル・キー)、クランキーコング(フレッド・アーミセン)、ドンキーコング(セス・ロジェン)に手伝われている。ピーチがクッパを騙して結婚すると思わせておいて、祭壇でクッパを捨てるという面白い展開が繰り広げられる。そうこうしているうちにマリオはルイージを助けて、一緒にクッパを追い詰めている。

ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーは見事な登場人物の展開も見せて大切なレッスンも伝えている。マリオとルイージは初めは出世がないために家族に蔑まれているが、彼らの英雄的な行動によって尊敬を集めるようになる。特にルイージは大きく展開している。初めは神経質で臆病者のようだが、クッパから解放されると、彼の介入はマリオが悪役と戦うための鍵となる。

見どころの一つは観客の笑いを誘ったピーチへのクッパのラブソングだった。スーパーマリオブラザーズ』のテーマ曲を映画全体に取り入れたのは、巧いと思った。

今週末のUPCイベントでは、映画を見にきた学生が多かった。見たことがあった学生もいれば、初めて見た学生も来た。建築学を専攻する1年生のアイン・タイ・グエンさんは、すでに映画を見たひとりだ。

グエンさんは「本当に楽しかったと思う。楽しく見ることができた」と言った。

一年生公衆衛生科学専攻のソフィア・ベルトランドさんと一年生心理学専攻のレーイラ・ムクディシーさんは初めに映画を見た。

「ジャック・ブラックが大好き!彼は素晴らしいと思う…マリオのことは何も知らないので、彼のについて学ぶことが楽しみにしている。」とムクディシーさん言った。

ベルトランドさんは映画の原作になったスーパーマリオブラザーズ ゲームをよくしていて、この映画を見ることを楽しみにしていた。「まるでゲームが現実になったみたい」とベルトランドさんは言った。

金曜日の上映会では、今年アメリカの最高興行収入映画だけではなく、ワーナー・ブラザースでも最高興行収入映画だった『バービー』が上映しされたが、UPCによて棚上げされた。

「私たちと仕事した提供者は、ワーナー・ブラザースから今週末に『バービー』を上映する権利を得られなかったが、今学期後半に上映する予定だ。」と栄養学と公衆衛生学を専攻する四年生かつUPCのアソシエイト・ディレクターを担当しているリアーナ・チャンさんは言った

。

Kalana Amarasekara can be reached at [email protected]. Blake Trimmer is a Japanese and Spanish language translator and can be reached at [email protected]. Qianxi Guo is a Japanese language translator and can be reached at [email protected]. Caitlin Lang is a Japanese language translator and can be reached at [email protected].