Les ordres judiciaires des étudiants SGA sont de mettre le président et les candidats vice-président Hayden Latimer-Irlande, Audrey Gabriel, et l’étudiant candidat fiduciaire Barkha Bhandari dans les bulletins de vote

Le pouvoir judiciaire de la Student Government Association de l’Université du Massachusetts a tenu une audience mardi soir pour répondre à l’injonction préliminaire de l’élection. L’injonction était en réponse à deux pétitions déposées contre la commission électorale.

Après l’ajournement de l’audience, la magistrature étudiante a voté pour obliger la SGA à inscrire les candidats président et vice-président Hayden Latimer-Ireland, Audrey Gabriel et la conseillère étudiante Barkha Bhandari sur le bulletin de vote. Ils ont également voté pour exiger que cinq jours de plus de campagne pour les postes de conseiller étudiant, de président et de vice-président avant le début du vote pour ces postes.

Hayden Latimer-Ireland, actuel procureur général de la SGA, et Audrey Gabriel, actuelle présidente du comité de justice sociale et d’autonomisation, qui se présentent respectivement aux postes de président et de vice-président, ont déposé une pétition contre le comité électoral. La deuxième pétition a été de Brakha Bhandari, qui est en cours d’exécution pour fiduciaire étudiant.

Latimer-Ireland et Gabriel ont été informés qu’ils ne figurent pas sur le bulletin de vote en raison d’un problème avec le partage de leur liste de signatures. Le comité électoral a également allégué que le ticket avait été remis tardivement dans leur formulaire de candidature aux élections, malgré la confusion autour de la date de la réunion des candidats, qui était la date limite.

Les ballots pour le président et le vice-président doivent obtenir 200 signatures du corps des étudiants de premier cycle pour apparaître sur le bulletin de vote.

La magistrature étudiante a également ordonné que Latimer-Ireland «fournisse à la Commission électorale de la SGA l’accès à tous les documents liés aux formulaires de candidature qui sont nécessaires pour accélérer le processus de validation des signatures de leurs documents de candidature».

“Il est dans l’intérêt public d’avoir des élections libres et équitables avec tous les billets qui ont reçu des signatures sur le bulletin de vote”, a déclaré Latimer-Irlande.

Le comité électoral a initialement avisé Bhandari qu’elle ne paraîtrait pas sur le bulletin de vote en raison de son incapacité à remplir “l’intention de lancer,” forme qui indique le nom des candidats, email, adresse et Spire ID.

Bhandari ne reçoit pas les 250 signatures requises pour figurer sur le bulletin de vote. Bhandari a déposé une pétition en réponse, car les statuts de la SGA ne mentionnent pas explicitement un formulaire “d’intention de lancer.”

Si Bhandari devait s’inscrire sur le bulletin de vote, elle serait la seule candidate au poste de conseillère scolaire qui ne se présente pas comme élève par écrit. “Je pense qu’un nombre maximum de personnes devrait être impliqué dans le processus de vote pour le candidat mandataire”, a déclaré Bhandari.

Cette audience intervient après que la commission électorale a tenu une réunion d’urgence lundi, au cours de laquelle elle a voté pour reporter le vote d’un jour. Le vote commence maintenant tôt le mercredi matin à 12 h et se termine le samedi 13 mars à 17 h.

Il a commencé à l’origine mardi matin.

L’ordonnance de la magistrature étudiante pour cinq jours supplémentaires de campagne pourrait avoir une incidence sur ce calendrier.

Sophia Gardner peut être contactée à [email protected] Suivez-la sur Twitter @sophieegardnerr.

Meg Beauregard est la traductrice pour la version française et peut être contactée à [email protected]

Iris Thesmar est l’éditrice de la section française et peut être contactée à [email protected]