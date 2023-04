Dormir sur la béquille : Où trouver les beaux.lles parti.e.s à UMass

Si tu cherches une distraction aux examens finaux imminents et ton retour potentiel à la maison de tes parents à la fin du semestre, penses plutôt à trouver l’amour. Comme tout le monde sait, le meilleur moment pour entrer dans une nouvelle relation, c’est immédiatement avant les vacances d’été. Si tu t’intéresses à des aventures d’un soir désinvolte, une interminable situationship ou une âme soeur, vas-y à jeter un œil autour de ces centres de campus pour les célibataires.

Le contrôle de sûreté de Mullins Center avant une partie importante

Cherches-tu à passer la nuit avec un.e compatriot.e Minuteman qui est aussi passionné.e que toi pour les sports à UMass ? Ne cherche pas plus loin. Il n’y a pas de meilleur moment pour trouver le regard de la personne de tes rêves qu’avec les bras tendus pendant que l’équipe de sécurité te fouillent. Non seulement cela, mais c’est aussi le meilleur moment pour scruter les signes d’une tête dégarnie juste après qu’on lui demande d’enlever le chapeau qu’il porte depuis huit heures déjà. N’aies pas peur de montrer ta carte d’identité – si on ne peut pas te supporter au plus mal, on ne te mérite pas au meilleur de toi-même. Si par chance tu rencontres ton.a beau.lle parti.e, votre premier rencard peut commencer tout de suite. Offre lui ou elle des frites tièdes et prépare-toi à réciter à grands cris tes chants favoris de UMass. Si tu as de la chance, tu diras à grands cris le nom de celui.elle que tu as rencontré avant que la soirée ne termine.

L’ascenseur Du Bois

Ce voyage au 23ème étage peut te faire te sentir seul.e. Pourquoi ne pas passer le temps à faire connaissance à un.e nouveau.elle partenaire potentiel.le? Le début de l’ascension peut commencer avec quelques personnes écrasées, probablement quelques douzaines, dans un petit espace tout noir, mais quand tu approaches le dernier étage, le nombre des personnes s’amenuise. Qui sait, la dernière personne restante pourrait être l’amour de ta vie. Clairement vous aurez beaucoup trop de temps à perdre, alors procrastinez davantage en approfondissant ce coup de cœur. Les collections de livres fournissent un niveau parfait d’intimité, et le silence de mort encouragera sûrement le chuchotage sexy. Profitez de la vue pittoresque que nous avons tous vue notre première fin de semaine de nos premières années sur le campus, et laisse-toi t’émerveiller du potentiel sans fin de l’amour nouveau.

Les douches à South College

Si tu t’es déjà retrouvé.e avec l’envie de te rafraîchir avant le cours d’anglais dont tu ignores les lectures depuis la première semaine du semestre, vas donc au sous-sol de South College et saute en dessous d’une des douches luxurieuses. Avec la pression d’eau qui rivalise avec un hôtel cinq étoiles, les douches à South College sont l’endroit parfait pour trouver un.e autre amoureux.euse de la littérature qui cherche à réchauffer un peu les choses. Tu trouveras automatiquement que vous avez beaucoup de choses en commun : une passion pour les mots écrit, une hygiène fantastique et un niveau de confiance en la propreté des salles de bains publiques qui frise la folie.

Salle comble dans le bus de PVTA

Il n’y a rien de mieux que la proximité pour unir les gens. Il est clair que l’objectif principal de l’Autorité de transport en commun de Pioneer Valley (PVTA) est de favoriser un sens de communauté parmi ses passagers. Aux heures de pointe, monter dans un bus de PVTA est semblable à être fourré dans une boîte à chaussures trop étroite avec cinquante des personnes les plus usées et détériorées que tu as jamais vu. Avec le flux constant des étudiants qui montent et descendent du bus, tu es voué.e à rencontrer quelqu’un qui attire ton attention. Envisage cela : vous deux mettez les mains sur la même main-courante au même instant au moment où le bus s’arrête brusquement à l’extérieur du Fine Arts Center. Vous vous regardez dans les yeux et vous tombez instantanément amoureux.euses l’un.e de l’autre. Dix années plus tard, vous racontez à vos enfants l’histoire palpitante de comment vous vous êtes rencontrés, et comment tout a commencé dans le PVTA.

Le tunnel entre Herter et Bartlett

Si les endroits mentionnés auparavant sont un peu trop charmants et joyeux à ton goût, essaye le tunnel entre Herter Hall et Bartlett Hall. Non seulement c’est un moyen convenient de voyager entre le premier et second des pires bâtiments sur le campus, mais c’est aussi l’endroit idéal pour rencontrer des célibataires qui partagent tes convictions et qui ne sont pas dérangé.e.s par le côté effrayant et sinistre. L’éclairage faible est universellement flatteur et la menace permanent qu’un rat croise ton chemin qui ne fait qu’augmenter le sens du danger exitant. La prochaine fois que tu entends quelqu’un qui marche derrière toi, ne commence pas marcher plus rapidement que d’habitude ; fais le tour et demande lui ou elle s’iel.le veut aller prendre un verre un de ces jours. Cette personne pourrait être celle ou celui qui peut naviguer dans les tunnels sombres et obscurs de ton cœur.

Un subreddit de UMass

Tu es peut être un.e introverti.e, un.e enfermé.e ou tu étudies l’informatique. Si c’est le cas, jette un œil sur le subreddit de UMass. Bien sûr, tu pourrais utiliser Tinder ou Hinge, mais pourquoi prendre la peine de télécharger une autre app entièrement différente quand c’est possible d’utiliser la plateforme que tu connais probablement déjà très bien. Écris une description brève de toi et le genre de partenaire que tu cherches, poste-le et espère qu’un.e autre célibataire solitaire est déjà en train de parcourir Reddit le samedi soir. Si tu mentionnes ton amour éternel pour Sylvan, ça pourrait augmenter tes chances d’être remarqué.e. Passe en revue des centaines de postes à propos des oies et des opinions incroyablement détaillés, non-sollicités de chaque cantine pendant que tu attends que les réponses commencent à affluer.

Si tu cherches à sortir le soir, Anna Tomie est joignable au numéro de téléphone écrit sur le mur de la troisième cabine à gauche dans les toilettes du Student Union.

