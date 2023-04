UMass se souvient du représentant américain John W. Olver

Dimanche, les électeurs, collègues et amis de l’ancien délégué John Olver se sont rassemblés sous le plafond en bois du John W. Olver Design Building pour célébrer la vie et l’héritage du professeur de UMass devenu fonctionnaire.

Olver est décédé fin février après 43 années en tant que délégué de la communauté d’Amherst, servant comme représentant de l’État, sénateur de l’État et membre du Congrès jusqu’à son dernier mandat qui s’est terminé en 2012. Olver s’est lancé dans la vie publique après avoir enseigné la chimie à UMass pendant huit ans, une partie de sa carrière qui, selon la sénatrice des États-Unis Elizabeth Warren, a défini son approche unique en matière de législation.

“John a répondu à l’appel du service public avec la curiosité d’un éducateur, la précision d’un scientifique, et l’intégrité de l’homme qu’il était”, a déclaré Warren dans un message vidéo. “Il était aussi à l’aise au Capitole que dans une salle de classe ou dans une ferme.”

Warren se souvient d’avoir eu de “longues conversations” sur les transports avec Olver, qui a dirigé la création de John W. Olver Transit Center dans le comté de Franklin, le premier centre de transition à la consommation nette zéro du pays.

Le représentant Jim McGovern s’est souvenu d’Olver pour son dévouement à l’environnement et a raconté avoir fait une randonnée avec Olver et un groupe de journalistes au Mount Holyoke à Hadley après que la ville ait été redécoupée d’Olver à la circonscription de McGovern.

“John commentait tout, nous parlait de la mousse, des arbres, des formations rocheuses, des oiseaux et des insectes”, a déclaré McGovern. Lorsque Olver est passé devant et a émis un bruit étrange, McGovern s’est souvenu avoir pensé que l’ancien député avait été victime d’une crise cardiaque, alors qu’il s’émerveillait d’une scène inhabituelle de la nature.

“Il m’a dit: ‘Est-ce que ça pourrait être du sassafras qui pousse à cette hauteur?’, sous les rires de la foule. Il était unique, mais surtout efficace… Il a utilisé sa position au sein de la commission des crédits pour s’assurer que le financement pour tout ce qui lui tenait à cœur”. McGovern a souligné que Olver a été le mentor d’une nouvelle génération de fonctionnaires, notamment Natalie Blais et l’ancien maire de Northampton David Narkewicz, qui ont fait partie de son équipe au Congrès et dans son district.

“Les personnes qu’il a attirées, qu’il a fait entrer dans le service public, étaient les meilleures des meilleures,” a déclaré McGovern.

Jon Niedzielski, directeur du district de McGovern, était l’un des nombreux anciens collaborateurs d’Olver qui ont assisté à la cérémonie, reconnaissant à l’ancien membre du Congrès le mérite d’avoir tiré la sonnette d’alarme sur le changement climatique avant qu’il ne soit un sujet de discussion nationale.

“Il avait une façon de voir la forêt à travers les arbres”, a déclaré Niedzielski après la cérémonie. “Il sait qu’il faut parfois beaucoup de temps pour que les gens acceptent une idée.”

Olver a joué un rôle déterminant dans le développement du bâtiment du design de UMass, que l’université qualifie de “lastructure académique contemporaine en bois la plus grand et la plus avancée technologiquement.”

“Aucun autre projet ne personnifie mieux l’engagement de John en faveur de l’environnement, son amour de la science et de la planification et son désir de rassembler les gens pour le bien commun” a déclaré Kumble Subbaswamy, chancellor de UMass dans une déclaration à la suite du décès d’Olver.

Les architectes prévoyaient une ossature en acier, mais Olver a réussi à convaincre l’université de créer une structure en bois qui illustre les dernières avancées en matière de construction écologique. Il a ensuite obtenu un financement partiel de la part de la législature de l’État pour le projet de construction afin de démontrer l’impact du bois massif sur la région.

“Lorsque [les étudiants] entrent ici, qu’ils voient ce plafond voûté et les arbres sur le toit, quelqu’un a dû avoir cette idée et être la personne qui a dit: ‘Vous devez vraiment faire cela’”, a déclaré Niedzielski. “John était ce genre de personne.”

