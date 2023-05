Dans les coulisses de l’album à 199 titres de Mac DeMarco

Le 21 avril, Mac DeMarco a surpris ses fans avec son nouvel album, “One Wayne G.” La plus grande surprise n’était pas que DeMarco ait sorti “One Wayne G” seulement trois mois après son album “Five Easy Hot Dogs.” Le plus surprenant, c’était le nombre de chansons sur l’album. DeMarco a sorti cent quatre vingt dix neuf chansons sur “One Wayne G, qui a été réalisé entre 2018 et 2023. Il nous faut donc neuf heures pour tout écouter l’album. La question c’est, pourquoi?

DeMarco sort de la musique depuis 2012. Parmi ses chansons les plus populaires, il y a “Heart to Heart,” “Chamber of Reflection,” et “For the First Time.” Le plus petit nombre de chansons sur un album de DeMaro est huit, de l’album “Live & Acoustic Vol. 1,” qui est sorti en 2013. DeMarco sort normalement 10 à 16 chansons à la fois sur chaque album, ce qui est typique pour la plupart des artistes d’aujourd’hui. La plupart des chansons sur “One Wayne G” ont des dates comme titres, la première chanson s’intitulant “20180512” et la dernière “20230114.”

Le titre de l’album et le nombre total de chansons font référence à la légende de hockey sur glace, Wayne Gretzky. La maison de disques de Mac DeMarco, Mac’s Record Label, a publié deux photos de Gretzky sur Instagram avec le texte, “Il n’y a qu’un seul Wayne G.” En matière du nombre de chansons, Gretzky est reconnu comme ayant porté le numéro 99 lorsqu’il jouait pour les Oilers d’Edmonton, d’où les 199 titres. DeMarco a grandi à Edmonton au Canada.

La plupart des chansons sur “One Wayne G sont des titres instrumentaux, comme seulement 18 d’entre eux ont des vraies paroles. Celles-ci ont des titres tels que, “I like her,” “No Doubt About It,” et “You Made The Bed.” Si ce n’était pas pour ces titres instrumentaux, “One Wayne G” ne durerait que quarante cinq minutes.

DeMarco a sorti l’album instrumental, “Five Easy Hot Dogs,” que trois mois avant la sortie de ‘One Wayne G.” Il l’a produit à travers une période de trois mois alors qu’il parcourait l’Amérique du Nord en voiture. DeMarco a écrit et enregistré chaque chanson dans une ville différente et il s’est dit qu’il ne pourrait pas y retourner tant qu’il n’aurait pas terminé l’album, selon Yahoo Entertainment.

Lors d’une entrevue avec Apple Music, DeMarco a commenté la création de “Five Easy Hot Dogs.”

“Je voulais me sentir enveloppé par le truc en entier. Je voulais dissiper la division entre ma vie privée et ma vie publique, pour mon art, et tout faire fusionner. Alors, je suis tout simplement parti,” DeMarco dit.

En plus de la sortie de ces deux albums, DeMarco ira également en tournée à Los Angeles, à Londres et à Paris.

Paige Hanson can be reached at [email protected].

Ella Laclaire is a French translator and can be reached at [email protected]

Sarah Corbin-Garant is a French editor and can be reached at [email protected]