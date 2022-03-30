巴基斯坦学生同心打造模拟沙迪

三月二十六日（星期六），上百名学生穿着华丽的度普塔 (dupatta, 长头巾)与舍瓦尼 (sherwani, 礼服），一同聚集在校园中心宴会厅并举行了一场模拟沙迪——巴基斯坦婚礼。

很多注册学生团体都在冬季举行了一场舞会，而巴基斯坦学生组织（下称PSO）则模拟了一场巴基斯坦婚礼。婚礼在印度语为「沙迪」。

PSO主席、大四学生伊曼 · 塔力奇说：「婚礼在我们的文化里非常重要，我们认为它最能展现我们的文化。」

心理学专业大一学生玛丽哈 · 雅薇与金融专业的穆罕默德 · 阿布札分别为模拟婚礼的新娘和新郎。他们在一众兴奋的学生面前「结为夫妇」。

阿布札回想起观众对他与雅薇的注意：「我不知道我是怎么做到的。我们当时在说话，我说：『我好紧张啊，我不知道应该做什么才好。』」

当晚阿布札坐在其他PSO成员的肩膀上进场，鼓声阵阵，婚礼正式开始。

阿布札说到他进场的情况：「传统上我们要做一些既疯狂又刺激的事。我很轻，所以有个朋友跟我说：『我们把你抬进去！』」

新郎进场后不久，伴娘团在雅薇头上拉起了一条闪闪发光的度普塔 (dupatta)——一种传统德西头巾，雅薇随之步入礼堂。

雅薇和阿布札跳完第一支舞后坐在台上一张豪华的沙发上。出席的人们在那里和他们拍照。雅薇穿着一袭珊瑚色的萨瓦卡蜜兹 (salwar kameez)，又戴着闪闪发光的初利安 (chooriyan, 手镯），贞凯 (jhumkai, 耳环），和芒缇卡 (maang tikka, 带在额头上的珠宝头饰）。

雅薇说：「南亚人举行婚礼时一向不遗余力，和他们比我已经不算尽力了。」

她又指着手指上错综复杂的花纹，说：「她们很多时候手臂和手背都有刺青，脚掌也会有，但我没有。」

她身旁的阿布札则穿着一袭黑舍瓦尼 (sherwani, 礼服）和金色的帕哥迪 (pagdi, 德西婚礼上的传统新郎头饰）。

阿布札笑着说：「戴着它很难受，但好看啊！」

出席者在新郎和新娘完成第一场舞蹈后享用了传统巴式晚餐，里面有比利亚尼 (biryani, 辣饭）、缇卡马萨拉 (tikka masala, 鸡）和古拉布甲木奴 (gulab jamun, 炸面团）。

阿布札说：「那些都是常见的棕色人种食物，但吃完食堂的再吃那些就变得很好了。」

婚礼进入尾声，曼荷莲学院的拉乌那苦 · 巴尼格拉和麻州大学达卡混合舞团随着旁遮普和美国音乐集成曲表演了他们的舞步。

大一学生法乌兹 · 鄂路卡坦，从阿拉伯文化协会得知模拟沙迪的内容，十分欣赏PSO拥抱文化融合的举动。

鄂路卡坦说：「这是一个融合我的阿拉伯和美国背景，同时学习新事物的大好途径。这里的人都经历了很多我作为一个中东移民经历过的事。」

他继续说：「很多人问我叫什么名字时都会说：『噢，你是从哪里来的？』；我会说巴勒斯坦，但这里的人和校园的常态有点不同……让我感受到真正的宾至如归。」

塔力奇欢迎学生参加今后PSO举办的活动。

他说：「我鼓励更多人来。很多人以为拥有那个文化背景的人才能参加文化团体，其实不然。」

「我们希望所有人都来学习，来看看我们的文化，玩的开心……我们欢迎你！」

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