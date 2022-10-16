“挤满的” PVTA公交车偏离了路线

“我们希望他没出什么事，也很高兴我们没出事”

上周三下午5：30左右，阿姆赫斯特的警察局和消防队立刻往在North Pleasant街道发生的一件事故出发：一辆PVTA公交车开到了麻省大学大屠杀、种族灭绝和记忆研究学院的草坪上。

这辆公交车按着31路的路线向北行驶，经过North Pleasant 和 Governors的街道交叉口时，它越过了环岛的阻碍进入迎面而来的车流。司机慢慢把车开到了路边的人行道到草坪上。

一名回应这场事故的麻省大学警官说，这名未名的学生巴士司机在开车时突然遇到了“紧急医疗状况”。急救人员在现场先对他进行了治疗在用救护车将他带走。没有乘客受伤。

“当他将车转向即将到来的车流时，大家都很冷静”，一名生物化学和分子生物学的大三学生，Kylie LaBianca说道，事故发生时她也在车上。“车上有几个人问他 ‘嘿老兄，你还好吗？’”

乘客们说，在事故发生前，司机把车停在了North Pleasant街道，并从车上下去大概十分钟。

“我还以为他们只是在换司机因为他们经常会停在车站换司机，” 车上的一名金融学的大四学生Benjamin Guzman说道，他觉得这趟车 “很挤” 。一名机械工程学的大四学生Anthony Butler，在下车后注意到司机当时跪在公交车的后右轮旁。 “我当时不知道他在做什么”，Butler讲道。

Butler提到当时司机很烦躁，在摸自己的头发。Butler说他 “当时看起来不对劲” 。 “我们希望他没事，也很高兴我们没出什么事” ，LaBianca说。

阿姆赫斯特的警察局、消防队，还有PVTA的代表，在报告时无法回应置评请求。

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