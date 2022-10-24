24小时的学生空间可以抵消UMass的喧嚣名声

麻州大学阿姆赫斯特分校（The University of Massachusetts Amherst）是全州高等教育皇冠上的一颗宝石。无论是在全国还是本州内，它在学术、课外活动、以及体育上都享有极高的声誉，至少学校的行政部希望你这么认为。

然而，现实却有点不同。

UMass绝对有着卓越的成就，它作为一所本科研究型大学的地位也不容置疑。然而，我们必须承认的是，UMass热火朝天的社交场景确实很出名。

这也不全是一件坏事。我认为，对于一所寄宿学校来说，为学生们提供多样的社交选择是很重要的，以适应任何阶级中存在的个性多样性。

然而，UMass在国内的“party school”的名声会导致人们不太把它当回事儿。认识到这一点，学校的行政部门至少在过去十年都尝试着摆脱“ZooMass”的标签，审查学生有关未成年喝酒的行为准则，并保持现有警力以遏制校园的庆祝性骚乱。

学校的努力并没有不成功。虽然UMass在社交方面依旧很活跃，但跟过去因喧闹的行为首次出名相，已经大不相同。

然而，我认为学校做的还不够。事实上，还有很多方法比强化警力资源要简单得多，比如让图书馆和其它以学生为中心的建筑楼在周末延长开放时间。虽然这不是万能的，但至少能让学生在外出和完成学习任务中有选择。

早早关闭的校园建筑锁住了我们，让我们这些学生只有一个怎么度过周末的选择。

当然，我的建议实施起来会有些阻碍。考虑到图书馆的工作人员大部分是学生，为周末的晚班寻找工作人员是个问题。尽管这是事实，但UMass不会局限在我们的学生群体里寻找工作人员。有人提出了一个财政方面的争议，指出UMass不得不超额支出，通过支付足够的工资来吸引工作人员参加额外的班次。这些争议看起来令人印象深刻，但是如果你意识到麻州的高薪公职人员中有30位为UMass工作，对预算的担忧就显得毫无诚意。

另外，有教室的教学楼可引发有关安全问题的争论 。这是一个更有力的反驳。安全问题是真实存在的，但有很多方法可以解决这些问题。一种方法是在South College这样的地方雇佣更多的安保人员，并建立一个签到系统，就像在宿舍楼里实施的那种。再次申明，你可以在此提出有关预算的反驳，但根据我们对UMass财务状况的了解，这些反驳都很空洞。即使学校可以在投资扩大安全运营之前，稍微妥协一下，让有些建筑楼保持开放比如图书馆和学生活动大楼（Student Union），而其它楼则保持现状。

这些想法不是什么开拓性的24小时学习空间的首次迭代。Hampshire College的图书馆就有一个24小时开放的 “Airport Lounge” ，每周的每一天都会开，让学生可以选择在任何时间学习，甚至是周末。

最后，如果UMass真的想摆脱“party school”这个标签，它们这段时间是正在懈怠。行政部门可以采取很多措施，但是否真的投入于此有待关注。

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