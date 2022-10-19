UMass学生周四在麻州大道上被车撞

根据学校发言人艾德·布拉古谢夫斯基所称（Ed Blaguszewski），大约10月13日晚上10:08的时候，一名麻州大学女学生在麻州大道 (Massachusetts Avenue) 和日落大道 (Sunset Avenue) 的交叉路口被一辆机动车撞倒。这名学生没有受到致命损伤。

布拉古谢夫斯基称，这辆机动车撞倒这名女生时，车在麻州大道上往东开，而女生正在往北向街道中央隔离带走。事故发生时正在下暴雨，刮大风。

“UMass警察报告，学生已被Amherst火警的救护车送到位于春田市 (Springfield)的Baystate [原文如此] 医疗中心。她在此接受了治疗，并已出院，” 布拉古谢夫斯基在邮件里宣称。

Amherst火警部长W·蒂姆·尼尔逊（W. Tim Nelson）说： “我们可以透露的是我们运送了一位发生交通事故的病人。”

布拉古谢夫斯基说，肇事的司机不是UMass学生，并且“因在十字路口人行道上没有停下而被开了交通罚单”。

这已经是去年以来麻州大道上第三起跟步行学生相关的交通事故了。上一年有两件不相关的事故，导致一人死亡，另一人受伤。

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