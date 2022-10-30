UMass将本科转学学生安置到当地的一家酒店以应对超额招生的问题

这学期，UMass给学生提供了Econo 旅馆以供住宿

2022年8月7日，麻省大学通过邮件告知了117位本科转学学生以及三名宿舍管理员，他们将会住在哈德利（Hadley）的Econo旅馆而不是学校。

为了让学生了解搬入酒店的过程，这封邮件在住房分配前一天发了出来。8月8日，UMass还在Zoom开了两次会议，进一步解释邮件中的细节。

UMass录取的大一学生比预料中多出好几百人，导致了校内宿舍短缺。为了有更多的床位，UMass利用上了经济型三人间和四人间。他们取消了新冠的隔离住房，给学生提供了额外的200张床。另外，办公的地方也被改造成了宿舍，又多出了60张床。

尽管做了这些努力，学校的学生住房还是很紧张。UMass决定让所有的大一学生都住在学校，将一直以来都只给转学生提供住房的McNamara Hall也提供给大一学生。然而，这让转学生的校内住房选择变得更少了。

Dawn Bond是一名住宿生活及学生服务的管理员，他说： “要么就是让大一新生住酒店，要么就是让转学生住酒店，但我们不会让大一新生住酒店的。” Bond证实，学校意识到在2022年5月1日的大学选校日那天需要有更多的床位。也是因为这个，UMass开始向周围的酒店发出了住房提议。

收到几家酒店的回复后，UMass最终选择了Econo 旅馆。Bond说： “Econo旅馆能为学生所提供的跟我们所期望的一样，而且它是离我们学校最近的旅馆。它也是一家正在运行的酒店，所以它有配备工作人员，而且是新装修的。” Econo旅馆之前也有和本地周围的其它学校在提供独立住宿方面合作过，所以他们已经在与高等教育机构合作。 “

UMass意识到，住在校外酒店对学生来说并不理想。Bond指出，在Econo旅馆，学校为学生提供了尽可能多的住宿条件。住在旅馆的学生房费是3353美金，而住在学校标准双人间的学房费是3920美金。

Bond说，为了使酒店更舒适，UMass有工作人员每周给学生们免费洗一次床单以及打扫房间。UMass也提供了一间包含欧式早餐的接待室。

学校在Econo旅馆给学生提供了一个户外场所，有一个帐篷和户外家具。有车的学生可以在酒店免费停车，但想要获得额外的校内停车证的话，依旧需要付费。

为了帮助解决网络连接不畅的问题，UMass在每个房间都安装了Wi-Fi路由器。有三名宿舍管理员，每层一个，为了在酒店内营造出一个宿舍的结构。

尽管提供了这些住房条件，还是有学生对此表示不满。Michael Romulus，大二经济专业，是Middlesex社区大学的转学生，他已经登记了宿舍，却在新生迎新会上被告知可能会被分配到旅馆。2022年9月2日，Michael Romulus搬到了Econo旅馆。

“他们有Minute Movers帮助我们。因为离学校太远了，我记得那天我基本上要处理所有后勤的事情，”Romulus说，“我从来没读过四年制的大学，所以这是一个困难的过渡。”

Romulus表达了作为一名转学生对适应大学的担忧。 “因为我是新来的，所有会有很多挑战。有时候我会忘记一些事情，（意识到）没法回旅馆。“ Romulus说道。

就读于大三数学专业的Abdullah Stillman解释道，住在宾馆的唯一挑战就是宾馆门口只有一个临时公交站。“公交站还不是真的，只是一小块草地而已，” Stillman说。

每50分钟一班的B43，是唯一一条能载学生往返酒店的公交线路。Stillman认为这点造成了转学生和学校保持联系的困难。 “当你必须根据公交的时间表来安排你的行程时，会令人非常疲倦，” 他说道。“我没法参加一些俱乐部或者校园活动，在课间，我也没办法回旅馆。”

Bond说，2003，2004，还有2005年时，UMass也将学生安置在旅馆过，所以学校是熟悉旅馆住宿会有什么困难的。 “我们有17年没提供过旅馆住宿了。我们知道怎么做，只是已经过了很久了，”Bond说。

Jack Rangaiah，心理学专业的一名大二学生，在他因住在旅馆而感到沮丧时，也注意到了了积极的方面。他说： “宾馆的房间比我在Southwest宿舍楼住的要大。房间里还有一个电视，这点很酷。他们也有人帮我们洗衣服。 “

Aidan Mitsis，一名传媒学专业的大二学生，目前已经搬回了学校。Mitsis提交了重新安排住宿的申请，在Southwest的三人间有了一个床位。选择留在旅馆的学生在春季选房时将会获得优先权。但是，如果他们选择搬回学校，这个优先权就会被取消。

“我觉得我还是应该有住房选择的优先权，毕竟我是被迫住进三人间的，而且在开学的第一个月就已经降低了我对校园生活的期待，” Mitsis说。Bond解释道，随着12月份大四学生的毕业还有要去海外交换的学生的离开，UMass将会有更多床位使得部分住在Econo旅馆的学生可以搬回校园。目前，大约还有50名学生住在旅馆。

为了提供更多的校内住房，学校将会在麻省大道上建造600多张本科生床位，定于2023年秋季投入使用。Bond说： “我们非常希望在学校对面街道修建新床位能让学生们不用再住在酒店里，甚至压根不用考虑这件事。”

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