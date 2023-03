La Vedette de UMass Noah Fernandes cherchera un nouveau chez soi

Après une ultime saison pleine de blessures, la vedette de l’équipe de basket masculine de UMass, Noah Fernandes, est entré dans le portail de transfert lundi, selon ses comptes Instagram et Twitter.

Cette saison, Fernandes a marqué en moyenne 13.4 points et 4.1 passes décisives tout en tirant 45.2 pour cent d’au-delà de l’arc du terrain pendant 11 parties puisqu’il a raté les 20 autres à cause d’une blessure à la cheville. L’étudiant de quatrième année a été nommé à la deuxième équipe de pré-saison de l’All-Atlantic 10.

Un transfert de Wichita State suivant sa campagne de première année, Fernandes a débuté sur 63 de 65 parties en première ligne au cours des trois saisons de sa carrière à UMass. En moyenne, il a obtenu 13.1 points, 3.3 rebonds, et 4.7 passes décisives pendant sa fonction avec les Minutemen. Il a gagné le surnom “Mr. Massachusetts” et a collectionné plusieurs moments mémorables au passage.

Avant sa blessure, pendant la victoire à Harvard de cette saison, Fernandes a mené UMass à un début de 6-1 d’une saison de non-conférence. À la compétition sur invitation de Myrtle Beach, il a tiré 22 points pour aider UMass à vaincre Colorado dans la plus forte victoire de l’année pour l’équipe. Puis, il a enterré un point de dernière minute pour vaincre Murray State au prochain tour. On l’a nommé le joueur le plus précieux. UMass avait un record de 7-4 avec Fernandes avant qu’il aggrave sa blessure à la suite d’une défaite à La Salle pendant les parties de A-10. Ils ont eu une défaite de premier tour dans le tournoi de conférence.

L’étudiant de quatrième année de Mattapoisett, Mass. cherchera un nouveau chez-soi pour sa cinquième année d’éligibilité: “Je remercie l’Université du Massachusetts d’avoir encouragé un gamin de votre jardin à faire de grandes choses… je suis enthousiaste à l’idée d’entamer ce nouveau chapitre et de trouver une autre maison.”

