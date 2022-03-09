【讽刺】滑雪上学可解决麻州大学交通问题

编按：以下内容只作讽刺及诙谐之用。所有访问及人物均属虚构。

我过去写过人们在这个校园面对的交通问题。只是，我认为我还没有完全跳出框框。人们在这个校园面对的问题大部分与道路有关。因此，与其坐公交车或私家车，甚至走路上学，我们更应该一并放弃车辆运输而转向上帝的旨意——滑雪上学。

这里是麻州大学，四分之三的学生都是从波士顿的中产市郊来的。大部分人从小到大都在滑雪。那些从未穿过滑雪板的人多多少少会被有经验的朋辈怂恿每年去滑雪。对大部分人来说，滑雪已经成为常规，有必要推行滑雪上学。

我的构思是这样的：在Du Bois图书馆建一座滑雪山，其滑道伸展至各教学大楼、宿舍及食堂。然后在校园各处以及校外住所及Hampshire Mall建滑雪索道。

当然，这座滑雪山一定要像真的一样，所以某些滑道的难度将会比其他高。通往像Worcester食堂那样人多的地点的滑道可以是黑色双菱形，这样就可以减少人群聚集，减轻员工负担了。说实话，这条滑道再崎岖也比不上免费YCMP的政策。

你们可能会问：「该怎么建这座山？」答案很简单，就像派大星说的，把围绕着麻州大学的其中一座大山「推到其他地方」就完事了。麻州大学建在山谷里并不是偶然的。

你们也可能会想：「图书馆被大山取代后我可以去哪里学习呢？」理想境况下，山顶上会有一座同样有23层, 可提供学习空间的旅馆。在世贸中心一号那样高图书馆面前，现在23楼的景观根本不值一提。

这项政策有什么好处呢？第一，滑雪超酷的。

。 。 。

我还真的以为我可以想到其他好处。

坏处呢？那座山必须有一定高度，而滑道则不能挖得太深。有点像雪和人工雪造的水滑梯。为了尽量减少受伤的风险，我认为可以在校园各处放置巨型空气垫。

其次，在汉普夏县 (Hampshire County) 全境建造滑雪索道可能有点贵。有学生可能对本来只需要坐五分钟公交车就能到达上课地点，而现在需要坐滑雪索道到山顶这个安排有意见。只要把滑雪缆车的速度调整到比世界上最快的滑雪缆车都要快就能解决这个问题。滑雪缆车最好快得让乘客怀疑钢缆是不是要断了，他们是不是要丧命了。

我已经听到很多如「这样太危险了」，「物理上有可能吗？」，「先生，这里是温娣汉堡」的荒谬的批评。我想请你跟我一起跳出框框。试想像上学途中在你的暗恋对象面前来一个超酷的后空翻。或者不坐公车坐雪橇。最后，在推动全校健身的问题上，我想没有任何事能媲美去哪里都要带着一架巨型雪橇走一半路程吧。

别再说『好走』了，我们是时候让麻州大学校园变得『好滑』。

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