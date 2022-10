Satire : Le temps est venu pour UMass de se débarrasser de certains étudiants

Le semestre à l’Université de Massachusetts Amherst a commencé depuis environ un mois et demi et de nombreux étudiants se sont finalement installés sur le campus. D’autres étudiants se sont quant à eux installés en dehors du campus. Beaucoup d’étudiants. Genre, vraiment beaucoup d’étudiants !

Pour les étudiants qui reviennent à UMass, une chose est claire : il y a définitivement trop d’étudiants sur le campus. Où que l’on soit, il y a des foules d’étudiants. De longues files d’attente à la bibliothèque, des amphithéâtres qui débordent d’étudiants et des queues au Grab-and-Go qui couvrent tout le continent. Il y a des chambres étudiantes qui se transforment en chambres de trois, de quatre, de cinq étudiants et ainsi de suite – et ce n’est que le début. Les étudiants de première année sont déjà pénibles, qui a décidé qu’il en fallait plus ?

Cette surcharge d’étudiants frappe particulièrement les cafétérias.

Les cafétérias ont du mal à suivre l’appétit énorme des milliers d’étudiants universitaires. L’Hampshire Dining Commons a commencé à diluer ses condiments pour qu’ils durent plus longtemps.

Au Worcester Dining Commons, les employés remettent les restes des assiettes utilisées dans les plats. Le Franklin Dining Commons fait ce qu’il fait habituellement : il ne cuit pas assez la nourriture et ne sert que du maïs aux végétariens et aux végétaliens. On ne sait pas ce que le Berkshire Dining Commons fait, mais on doit supposer que c’est mauvais parce que beaucoup d’étudiants refusent de mettre les pieds dans ce réfectoire. Les cafétérias ont même recours à la surveillance de la nourriture consommée par les gens. Les employés de Worcester ont commencé à retirer la nourriture des assiettes des gens s’ils considèrent qu’ils ont trop mangé. Ils font également semblant de mettre de la nourriture dans les assiettes des étudiants afin d’économiser le peu de nourriture qu’ils ont.

“J’ai tendu mon assiette à l’employé et demandé du tofu, mais elle a juste mimé le geste de mettre de la nourriture dans mon assiette”, explique Berg Shire. “L’assiette était vide quand je la lui ai tendue, alors je ne sais pas comment elle a pu penser que je ne le remarquais pas.”

Tout cela pour dire que certains étudiants doivent partir. Soyons honnêtes, nous ne sommes pas tous des “winners”. UMass peut facilement se permettre de se séparer de certains étudiants. Je suis sûre que nous pouvons tous penser à quelques étudiants que nous préférerions voir disparaître du campus – je peux penser à au moins 20 personnes.

Worcester a déjà commencé à se préparer à l’apocalypse imminente. Les employés de la cafétéria se sont débarrassés de tout les couverts sauf des couteaux. Il semble qu’ils soient préparés à ce que les étudiants se battent jusqu’à la mort pour les tables et la nourriture.

J’ai parlé avec Franky Lynn, étudiante en deuxième année, pour savoir comment les étudiants se préparent au combat.

“J’ai commencé à apporter mes propres couteaux dans les cafétérias. J’en ai toujours un sur moi, au cas où.” a-t-elle expliqué. J’ai quitté Lynn alors qu’elle se préparait à aller à Worcester. Elle a sorti une lance de joute, s’est attachée ce qui semblait être un bouclier fait maison, a mis de la peinture sur son visage et est entrée.

Worcester n’est pas le seul réfectoire qui s’efforce à résoudre le problème de surcharge des étudiants. Franklin a mis en place un système de chaises musicales pour décider qui peut s’asseoir et qui doit partir. Toutes les 30 minutes, les convives doivent se lever et marcher dans la cafétéria et lorsque la musique s’arrête, c’est le chaos car tout le monde se précipite sur les chaises. Si vous n’obtenez pas de chaise, vous devez partir. Le système fonctionne parfaitement jusqu’à présent, la seule exception notable étant que de nombreux membres du personnel ont été licenciés parce qu’ils ne pouvaient pas trouver de chaises. Toutes les cafétérias doivent se mobiliser. Si on veut avoir une chance d’avoir de la nourriture, on doit revenir à l’époque de la loi du plus fort. En attendant, nous espérons juste qu’il y ait une tempête qui nous débarrasse des étudiants de première année et des Isen-bros.

