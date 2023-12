UPC apresenta noite de “Super Mario Bros.’ o Filme”

Na sexta-feira, 22 de setembro, o University Programming Council (UPC) exibiu “Super Mario Bros. o Filme” durante o final de semana no Teatro Black Box no Student Union. Dirigido por Aaron Horvath e Michael Jelenic, o filme é um conto de força, trabalho em equipe e lealdade.

No filme, durante um trabalho de encanamento, os irmãos Mario (Chris Pratt) e Luigi (Charlie Day) são transportados para dois mundos rivais. Luigi é transportado para o universo de Bowser (Jack Black), o líder perverso dos Koopas. Bowser reivindicou uma poderosa Super Estrela e deseja se casar com a Princesa Peach (Anya Taylor-Joy) – uma estratégia que colocará em risco os cidadãos da terra de Peach, o Reino dos Cogumelos. Mario chega ao Reino dos Cogumelos e não perde tempo tentando localizar seu irmão com a ajuda da princesa, que também busca proteger o seu reino.

No caminho, eles são auxiliados por Toad (Keegan-Michael Key), um residente do Reino, além de Rei Cranky Kong (Fred Armisen) e Donkey Kong (Seth Rogen). Uma série interessante de eventos se desenrola quando Peach engana Bowser fazendo-o pensar que ela se casará com ele, antes de abandoná-lo no altar. Enquanto isso, Mario resgata Luigi e, juntos, prendem Bowser.

O filme transmite lições valiosas e mostra um crescimento louvável do personagem. Mario e Luigi são inicialmente desprezados pela família por sua falta de sucesso profissional, mas suas ações heróicas conquistam o devido respeito. Luigi tem um grande desenvolvimento de personagem. A princípio, o irmão de uniforme verde parece nervoso e covarde, mas após ser libertado de Bowser, suas intervenções são fundamentais para ajudar Mario a lutar contra o vilão.

Um ponto alto do filme é a canção de amor de Bowser para a Princesa Peach, que arrancou risadas do público. A incorporação do “Super Mario Bros.” à música tema ao longo do filme foi algo que achei inteligente.

No evento da UPC deste final de semana, muitos estudantes compareceram para assistir o filme. Alguns já tinham visto o filme, enquanto outros vieram assisti-lo pela primeira vez. Anh Thy Nguyen, calouro em arquitetura, estava entre os que já haviam assistido ao filme.

“Acho que foi muito divertido – realmente me diverti muito assistindo,” disse Nguyen.

A caloura de graduação do departamento de Ciências de Saúde Pública, Sophia Bertrand, e a caloura de graduação em psicologia, Leila Mukdissi, assistiram ao filme pela primeira vez.

“Eu amo Jack Black, acho ele incrível… Eu realmente não sei nada sobre Mario, então estou animada para aprender sobre sua história,” disse Mukdissi.

Bertrand estava animada para assistir o filme pois costumava jogar “Super Mario Bros.”, jogo em que o filme foi inspirado. “É como se o jogo ganhasse vida,” disse Bertrand.

A exibição de sexta-feira quase contou com o filme “Barbie” – que não foi apenas o filme de maior bilheteria deste ano nos EUA, mas também o filme de maior bilheteria da Warner Bros. – mas foi arquivado pelo UPC.

“O fornecedor com quem trabalhamos – eles não conseguiram adquirir os direitos da Warner Bros. para exibir ‘Barbie’ neste fim de semana, mas tentaremos exibi-la ainda neste semestre,” disse Liana Chan, veterana nos cursos de nutrição e saúde pública, e diretora associada do UPC.

Kalana Amarasekara pode ser contatado em [email protected].

Robin Cabral pode ser contatado em [email protected]

Alexandre Alves Santos pode ser contatado em [email protected]