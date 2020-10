Alunos Latinxs compartilham experiências no campus durante #IamLatinX Instagram Live

Share via Email

A conta do Instagram do Students of Caribbean Ancestry apresentou uma sessão de perguntas e respostas ao vivo na sexta-feira, onde dois líderes estudantis Latinxs falaram sobre suas experiências na Universidade de Massachusetts.

Luana Rodrigues Dos Santos, uma estudante de último ano de psicologia, é uma estudante de primeira geração, recebedora do DACA e presidente da Lusophone Student Alliance (Alianca dos Estudantes Lusófonos), e também de seu subgrupo, a Brazilian-American Student Alliance (Alianca dos Estudantes Brasilo-Americanos). O outro palestrante, Luis Rodriguez, é um veterano cursando gerenciamento de informações e operações e fundador do El Barrio, a primeira comunidade residencial definida Latinx na história da UMass.

Por ser um estudante Latinx em uma instituição predominantemente branca, os dois compartilharam que lutaram no início para encontrar uma comunidade. Dos mais de 23.000 alunos de graduação da UMass, apenas 8% se identificam como hispânicos/ latinos, de acordo com a University Analytics and Institutional Research.

“Se você sabe alguma coisa sobre Everett, sabe que o Brasil basicamente fez as malas e se mudou para lá,” disse Santos sobre sua cidade natal. “Se você é daquele ambiente e vai para Amherst, é completamente diferente. Então, há muito incentivo das pessoas dessa área para recriar o senso de comunidade.”

Rodriguez compartilhava de sentimentos semelhantes e disse que vir para a UMass foi um ajuste difícil, sendo a única pessoa de cor na maioria dos espaços e se sentindo “colocado em um lugar onde ele tinha que representar todos os latinos.” Por ser negro, indígena e latino, ele teve que reconciliar suas próprias questões de identidade pela primeira vez quando as pessoas lhe perguntaram sobre sua origem racial e étnica.

No entanto, os dois seniores conseguiram encontrar um lar nas comunidades Latinx da UMass, onde as pessoas compartilham seus interesses e identidades culturais.

“Mais do que qualquer coisa, busquei organizações individuais que me acolheram e me trataram como família desde o primeiro dia”, disse Rodriguez.

Ele atualmente atua como vice-presidente de La Unidad Latina, a única fraternidade Latinx na UMass, está nos e-boards da Latinos Unidos e é o fundador de El Barrio.

“Essas são as organizações que realmente me mantiveram à tona,” disse ele.

Os grupos no campus não foram os únicos lugares onde encontraram apoio. Santos compartilhou que sua orientadora de psicologia foi um de seus maiores apoiadores e a razão pela qual ela conseguiu encontrar ótimos estágios e ter sucesso acadêmico.

“Minha vida inteira, especialmente como estudante Latinx, foi descobrindo as coisas por mim mesmo porque sou de primeira geração e meus pais não sabem nada sobre isso,” disse Santos. “[Meus orientadores] foram as pessoas que abriram a vida da faculdade para mim, no sentido de que eu não tinha que descobrir as coisas sozinha.”

Seu maior conselho? Conheça seus professores e orientadores.

“Você não percebe o quanto precisa deles até precisar de verdade.”

O apresentador da sessão de perguntas e respostas, um estudante de terceiro ano de ciência política Victor Del Carmen, ecoou essas declarações e disse que encontrar mentores é o que realmente mudou sua experiência na UMass.

“Embora eu seja apenas um estudante de terceiro ano, eu tive muitos relacionamentos e conheci pessoas que se tornaram mentores. Além disso, eles me guiaram por todo o processo de minha tentativa de me formar e ter um futuro de sucesso pós-UMass,” disse Del Carmen.

Eles encorajaram todos os estudantes de graduação Latinxs, especialmente do primeiro ano que não podem estar no campus, a se envolverem de qualquer maneira que puderem.

“Encontrar uma comunidade com a qual você se relaciona é muito importante. Tive muitos problemas de identidade como calouro e queria encontrar o meu grupo,” disse Santos. “Só ter aquela família é como um pequeno pedaço de casa”

