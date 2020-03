Recursos alimentares em Western Massachusetts

O COVID-19 afetou todas as pessoas em nossa comunidade e no mundo. Organizamos uma lista de recursos para aqueles que enfrentam insegurança alimentar e fome em um momento incrivelmente desafiador. Este artigo continuará sendo atualizado à medida que mais recursos estiverem disponíveis.

A Hotline da Project Bread (Project Bread’s Food Source Hotline) oferece assistência gratuita a todos os residentes de Massachusetts afetados por fechamentos, salários perdidos, acesso a alimentos e muito mais. A ajuda é oferecida em 160 idiomas e ha uma linha para pessoas com deficiência auditiva. O número de telefone deles é 1-800-645-8333 e mais informações podem ser encontradas aqui.

Em Amherst

As escolas regionais de Amherst-Pelham estão oferecendo café da manhã e almoço para famílias que acessam o programa federal de nutrição. Mais informações sobre a localização e o horário aqui.

O Center for Human Development’s Not Bread Alone, oferecerá refeições para viagem todas as quartas-feiras às 16h, e sábados e domingos às 21h. Eles estão localizados na 165 Main Street, no nível mais baixo da Primeira Igreja Congregacional de Amherst (First Congregational Church of Amherst.). Not Bread Alone não requer informações ou identificação. Mais informações podem ser encontradas no Facebook ou no site.

O Amherst Survival Center, está localizado na 135 Sunderland Road, em Amherst, e permanecerá aberto segunda, terça, quinta e sexta-feira das 11h às 15h. As refeições para viagem (juntamente com uma sacola de lanches, alguns produtos e pão) serão distribuídas diariamente na parte de fora. A despensa de alimentos (Food Pantry) permanecerá aberta durante esse horário, distribuindo caixas pré-montadas e limitando a capacidade. Se você estiver doente, ligue para o centro e eles providenciarão as acomodações necessárias. Mais informações podem ser encontradas aqui.

O banco de alimentos do Western Massachusetts Mobile Food Bank suspendeu seus serviços até 23 de março para treinar adequadamente as medidas do COVID-19. O site deles tem mais informações, que podem ser encontradas aqui.

Northampton

Northampton Farmers Market Food Delivery Service: entregas para toda Western Massachusetts e aceita SNAP e HIP. Pedidos feitos até domingo às 18h serão entregues na sexta-feira da mesma semana. Entrega gratuita com o código “FARMERS”.

O Northampton Survival Center, localizado na 265 Prospect Street, e o banco de alimentos, localizado na 40 Main Street, oferecerão uma distribuição ao ar livre. Respostas a perguntas sobre como acessar comida, como se tornar um voluntário e informações atualizadas podem ser encontradas aqui.

Franklin County

A Good Neighbors Food Pantry em Charlemont realizará sua distribuição de alimentos regularmente programada na terça-feira, 17 de março. As famílias registradas receberão itens pré-embalados diretamente em seu carro.

A St. James and Andrew Episcopal Church , na Church Street, em Greenfield, às segundas-feiras, das 16h às 18h30 estará oferecendo refeições quentes até nova ordem.

O Franklin County Community Meals Program na Second Congregational Church on Court Square na Court Square distribuirá almoços nas terças e quartas-feiras, das 17h às 17h30 até nova ordem.

O Salvation Army, na 72 Chapman Street, em Greenfield, distribuirá almoços das 11h30 às 12h30, de segunda a sexta-feira. Sua despensa de alimentos permanece aberta das 9h às 13h, de segunda a sexta-feira. Ligue para 413-773-3154 primeiro para usar a despensa de alimentos.

O Stone Soup Café, na All Souls Church, na 399 Main Street, servirá uma refeição aos sábados (só para viagem) do meio-dia às 13h30.

O Franklin County Community Meals Program na Our Lady of Peace Church na 90 7th Street, estará dando almoços embalados as segundas-feiras das 17h às 17h30 até nova ordem.

A Five Eyed Fox, localizada na 37 3rd Street, em Turners Falls, distribuirá almoços grátis. Dará prioridades as crianças, mas os almoços são abertos a todos. Todos os dias úteis da semana ao meio-dia a partir de terça-feira, 17 de março. Se você precisar de assistência, eles podem entregá-los. Envie uma mensagem de texto ou ligue para 760-855-8478 ou envie um email para [email protected]

O Franklin County Community Meals Program em Orange Armory, na 135 East Main Street em Orange dará almoços as quintas-feiras, das 17h às 17h30.

Os seguintes locais de refeição congregacional estão fechados até novo aviso: Athol, Benardston, Charlemos, South County, Erving, Greenfield, Leverett, Montague, Northfield, Orange, Petersham, Phillipston, Shelburne e Warwick. Se você costuma jantar em um desses locais, as refeições entregues em casa continuarão. Para se inscrever, ligue para 413-773-5555. Para se registrar como voluntário alternativo, caso a equipe e os voluntários atuais não possam trabalhar, clique aqui.

O Center for Self-Reliance Food Pantries na 3 Osgood Street, permanecerá aberto as segundas, terças e quintas, das 10h às 17h.

O West Country Emergency Food Pantry, na 51 Maple Street, permanecerá aberto nas segundas, terceiras e quartas quartas-feiras do mês, das 11h às 17h.

Ambos os locais de dispensa fornecerão refeições pre-embaladas para a coleta na calçada. Não haverá coleta semanal apenas de produtos pereciveis. Se alguém estiver doente e apresentar sintomas como tosse e febre, a despensa pede que permaneçam em casa ou permaneçam no veículo. Aqueles que estão doentes ou em quarentena devem ligar para (413)-773-5029. Ligue para verificar se há alterações ou atualizações.

A North Leverett Baptist Church Food Pantry, na 70 North Leverett Road, permanecerá aberta na primeira e terceira segundas-feira de cada mês, das 19h às 20h. Para atualizações ou perguntas, ligue para: 413-367-2619 ou envie um email para [email protected]

A Northfield Food Pantry, no porão da Dickinson Library, na 115 Main Street, permanecerá aberta no segundo e quarto sábado do mês, das 11h30 às 14h, para residentes de Northfield.

Os residentes de Northfield podem ligar para Loaves & Fishes no número 413-498-2038 para solicitar um vale-refeição da Foster’s.

Refeições para crianças menores de 18 anos:

Consulte este site para obter uma lista de informações sobre refeições para crianças durante o fechamento da escola:

https://greenfield4sc.org/free-meals-for-kids-during-covid-19-school-closures/

Sarah Berquist, membro do corpo docente de Stockbridge, ajudou a criar essa lista.

Morgan Reppert pode ser contada através do [email protected] e seguida no Twitter @ReppertMorgan.

Carly Longman é tradutora de português do Collegian e pode ser contada através do [email protected]

Gabriella Lalli Martins é editora de português do Collegian e pode ser contatada através do [email protected]