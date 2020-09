Malgré la victoire de Merkey, le Massachusetts ne devrait pas se coucher sur ses lauriers

Progressistes autour du Massachusetts et du pays célèbrent la victoire massive du sénateur Ed Markey sur Joe Kennedy, le voir comme un autre exemple de la montée en puissance du peuple et de leurs messages progressifs. Et tandis que la victoire de Markey est certainement un grand succès pour l’aile progressiste [de la gauche], les jeunes progressistes ne doivent pas oublier les résultats des deux autres primaires démocrates qui ont eu lieu mardi soir, due aux leçons importantes à en tirer.

Tout d’abord était Rep. Défaite dominante Richard Neal de son challenger, le maire Alex Morse Holyoke. Même sans les allégations douteuses portées contre Morse, la victoire de Neal était pratiquement assurée. Le président du comité des voies et moyens de la Chambre était bien préparé pour le défi de Morse, avec un énorme trésor de guerre et un soutien massif de l’establishment démocrate. Sa solide victoire ne reflète pas nécessairement mal le mouvement progressiste, mais la primaire qui remplit le 4e quartier de Joe Kennedy le fait absolument, où le centriste Jake Auchincloss une primaire que les progressistes auraient facilement pu remporter.

Jessie Mermel aurait probablement remporté la primaire sans les trois autres grands candidats progressistes partageant le vote. Auchincloss n’a fait face à aucune division centriste similaire et a donc pu gagner. Les progressistes devraient être plus organisés dans les autres districtes libéraux pour éviter de telles scissions dans l’avenir. Mais la partie la plus inquiétante des résultats du 4e district était la mauvaise performance de Mermel dans une grande partie du district. Tout en ramassant des victoires dans quelques-unes des plus grandes et des villes les plus libérales dans la pointe nord du districte, Auchinloss dominé la majorité restante des villes au sud de cela, la zone de la classe ouvrière du quartier. Mermel et ses collègues progressistes n’ont même pas fait partie du top 3 dans beaucoup de ces villes. Une erreur courante que font de nombreux progressistes est de supposer que leurs positions sont plus largement populaires qu’elles ne le sont en réalité, prises dans leur propre bulle où tous ceux qu’ils connaissent sont d’accord sur ces questions. Si oui ou non politiques comme l’assurance-maladie pour tous sont des mains vers le bas les options les plus bénéfiques pour les gens, beaucoup de gens ne sont pas vendus sur encore. Si les Américains avaient votés pour ce qui était dans leur intérêt, Trump ne serait pas président. Mermell a affirmé à plusieurs reprises que Auchincloss ne représentait pas les valeurs du quartier progressiste, mais un grand nombre de villes rejettent cela fermement. Aller de l’avant, les candidats progressistes doivent se déplacer en dehors de leur bulle, et reconnaître que avant de commencer à remplir leurs plates-formes avec les politiques progressistes, ils doivent d’abord convaincre beaucoup d’électeurs pourquoi leurs politiques sont meilleurs.

Dans l’ensemble, j’ai vu beaucoup des mêmes défauts qui étaient présents dans la campagne de Sanders: excès de confiance dangereux dans la grande popularité de leurs politiques, et une incapacité à créer une coalition d’électeurs au-delà de leur base progressive fervente. Si vous voulez voir un exemple d’une campagne progressive bien fait, regardez Ed Markey. Markey a annoncé ses liens étroits avec le Green New Deal et l’AOC afin de dynamiser la jeunesse progressiste derrière lui, mais s’est également assuré de se concentrer sur l’élargissement de son attrait. Il a souligné ses racines en tant que fils de la classe moyenne d’un dirigeant syndical ouvrier, reliant cela à son combat pour les Américains ordinaires. Il s’est également concentré sur ses compétences politiques et son efficacité, se faisant même appeler «The Dealmaker». Je ne demande pas aux candidats progressistes de se diriger vers le centre pour gagner les élections, mais de trouver des moyens de se faire connaître et de promouvoir leurs politiques afin qu’ils puissent attirer des électeurs qui pourraient généralement rejeter ces candidats comme trop radicaux. C’est définitivement un chemin difficile sur lequel s’avancer, mais réparer le système politique américain n’allait jamais être une tâche facile.

Brian Perlman est un contributeur collégien et peut être joint à [email protected].

Meg Beauregard est la traductrice pour la version française et peut être contactée à [email protected]

Iris Thesmar est l’éditrice de la section traduction françaises et peut être contactée à [email protected]