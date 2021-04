Le vrai journalisme ne peut pas être objectif

En tant que journalistes, nous commençons notre carrière avec des objectifs différents, certains d’entre nous rendant compte des débats présidentiels, d’autres en première ligne d’une escarmouche avec un gilet de journaliste et quelques-uns prenant des photos de tout cela. Personne ne se prépare, cependant, à regarder ces événements depuis une tribune de presse, de rendre compte de la couverture subjective à partir d’une lentille objective. Le problème fondamental de l’état actuel du journalisme est la notion que tout journaliste est objectif.

À partir des années 1940 et 1950, les journalistes ont davantage servi de sténographes pour les politiciens que de pourvoyeurs de la vérité. Avec des journalistes d’investigation et des écrivains comme Upton Sinclair, et la couverture du scandale du Watergate par Bob Woodward et Carl Bernstein, le début au milieu du 20e siècle a prouvé que les Américains pouvaient faire confiance aux journalistes.

Ce sentiment est toujours vrai, pour la plupart, c’est pourquoi un bon journalisme fait partie intégrante de toute nation démocratique. Comme différents groupes de personnes commencent à prendre le pouvoir dans les grandes entreprises, la politique et les établissements d’enseignement, nous commençons à voir un changement dans la façon dont ce récit objectif est encadré. Ce qui était objectif il y a 10 ans est aujourd’hui subjectif et au fil du temps, de plus en plus de ces «questions objectives» seront examinées et véhiculées sous un jour à la fois éthique et juste.

Ce qui rend l’étiquette d’objectivité si comique dans le domaine du journalisme, c’est qu’il est presque impossible d’être objectif sous cette couverture. Il y a peu de questions sur lesquelles les journalistes rapportent qui peuvent être classées comme objectives, par exemple, la météo est objective et les premiers détails d’un vol à main armée. Ce qui n’est pas objectif, c’est comment cette météo affecte l’humeur des lecteurs et si les voleurs armés ont eu une mauvaise enfance ou si le système leur a fait défaut.

D’une part, il y a ce problème des lecteurs qui s’attendent à ce que leurs publications préférées soient véridiques et « énoncent les faits », mais d’autre part, il faut des changements de politique au sein de ces publications en reconnaissant qu’il y a des problèmes où l’objectivité passe par la fenêtre. Lorsque nous discutons de la morale de l’avortement, LGBTQ + droits et les relations raciales aux États-Unis il n’y a pas moyen de signaler seulement les faits parce que « les faits » sont la qualité de vie et l’intégrité d’une personne sur la ligne.

Ce que même les meilleurs journalistes oublient, c’est que leurs reportages sont là pour toujours. Après que le sénateur Tom Cotton (R-AR) ait écrit son article d’opinion pour le New York Times affirmant que l’armée devrait être déployée pour s’occuper des manifestants, il s’est peut-être assis pour dîner avec sa femme et ses enfants et a continué sa journée. Il n’aura pas eu besoin de se laver les yeux avec du lait ou de craindre que le dépassement de la limite de vitesse soit un risque de mort – mais certains des lecteurs de cet article ont peut-être dû.

Bien que son article ait été publié dans la section d’opinion du NYT, un récit clair a été poussé et toute la base des éditions d’opinion pousse les opinions qui divisent dans le courant dominant pour discussion. Bien qu’il n’y ait rien d’objectif dans la pièce du sénateur Cotton, il y avait un sous-ensemble de personnes qui ont senti que leur voix était enfin entendue et ont pris ces opinions comme des faits. C’est le danger de prétendre à l’objectivité; vous ne pouvez pas être objectif sur les droits de l’homme.

Et donc, je propose un changement dans les politiques de l’organisation de la presse. Les publications doivent admettre qu’elles seront objectives sur les rapports qui nécessitent de l’objectivité: bulletins météorologiques, actualités, accidents de voiture et jours fériés. Les publications doivent également admettre qu’il existe certaines questions sur lesquelles elles ne peuvent tout simplement pas être « objectives », car l’objectivité implique la complaisance face aux problèmes réels. Si les journalistes sont ici pour servir le public et rapporter la vérité et seulement la vérité, alors où se situent les vérités personnelles sur ce spectre?

Certaines des publications les plus connues ont fonctionné selon les dogmes qu’ils rapportent sur ce qu’ils considèrent comme important pour leurs lecteurs de savoir, en plaçant la pertinence et l’objectivité sur les ramifications et les dommages collatéraux. Cela doit changer et cela doit changer maintenant avant qu’une autre question des droits de l’homme ne soit confrontée à la colère de la sphère publique. Les publications ne peuvent ignorer l’importance de ce problème par crainte d’être qualifiées de « biaisées ».

La clé d’un bon journalisme est que nous sommes tous humains, que nous allons être biaisés et c’est parfaitement bien. Nous devons admettre que ces préjugés existent et comprendre qu’ils doivent exister pour que les journalistes puissent faire leur travail moralement et éthiquement juste par leurs lecteurs.

