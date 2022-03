UMass va terminer la saison régulière de hockey avec la série contre Boston College

Après avoir gagné contre l’équipe de Vermont lors d’un week-end, l’équipe de hockey va chercher à tirer parti de son succès contre Boston College pendant le dernier week-end de la saison régulière.

Les Minutemen (19-10-2, 14-6-2, Hockey East) sont actuellement à la première place du classement de Hockey East, avec Northeastern juste derrière eux. Pourtant, les Huskies ont subi une défaite à Vermont mardi soir, ce qui signifie que UMass peut décrocher le titre de champion de la saison avec une victoire vendredi ou samedi.

« C’est un bon endroit où se trouver » a dit l’entraîneur-chef Greg Carvel sur la capacité de UMass de contrôler son destin. « Mais cela ne nous garantit rien. Je crois que Boston College commence à jouer du très bon hockey. Ils ont récupéré leurs joueurs après les jeux Olympiques, ce qui, comme on pouvait s’y attendre, leur a donné un coup de pouce. »

Marc McLaughlin et Drew Helleson ont été nommés à l’équipe olympique de hockey masculine des États Unis, et l’Avant Jack McBain a représenté le Canada. Malgré avoir raté plusieurs matchs, McLaughlin et McBain guident les Eagles (12-17-5, 7-12-3 HEA) en points avec 27 par chacun. Avec une telle profondeur dans le marquage pour les Minutemen cette dernière semaine contre Vermont, l’attention cette semaine lors de l’entraînement est revenue à la défense.

« Je suis toujours plus préoccupé avec le côté défense du jeu » a dit Carvel. « Nous avons assez d’attaque mais il faut juste que nous soyons sûrs de jouer de la bonne défense, pour ne pas devoir marquer plus de buts. »

Bien que BC soit classé numéro 8 dans le classement HEA, l’ajout des joueurs olympiques a donné des victoires clés aux Eagles contre Northeastern et BU lors du mois de février. UMass comprend l’importance de ne pas surplomber BC, vu son récent succès et son histoire de dominance dans le milieu.

« Leur bilan n’est pas indicatif de ce qu’ils ont comme programme » a dit Matt Murray. « Ils ont des gars très convoités, très doués, et tout le monde sait qu’ils sont sur la glace. Ils ont tous les pièces en place, l’entraîneur [Jerry] York a fait ses preuves, il sait quoi faire et c’est toujours une bataille contre eux alors ce n’est pas une année où l’on peut prendre quoi que ce soit à la légère. »

Le week-end passé, Carvel a mis au défi la deuxième ligne de but, et ce défi a été relevé, avec Reed Lebster marquant un but vendredi et un samedi, et avec un but et une aide pour Cal Kiefiuk. Eric Faith a également obtenu une « assist » samedi.

« En tant que groupe, nous avons pas mal hâte, évidemment, avec l’opportunité ce week-end d’obtenir des points et peut-être décrocher la première place » a dit Kiefiuk. « Comme un trio et nous trois [étant] de nouveaux ensemble, nous en avons parlé. Nous étions un peu frustrés sur comment les choses allaient alors nous avons pris du recul et nous nous sommes concentrés sur les petites choses. »

Alors qu’il semble y avoir beaucoup de pression sur les Minutemen cette semaine pour le positionnement de la post-saison, la mentalité de Carvel reste la même qu’il a été toute la saison. Juste une autre semaine d’entraînement.

« Nous sommes conscients que si nous sortons de notre processus, cela ne va pas nous mettre dans une bonne position » a dit Carvel. « J’apprécie vraiment cette période de l’année, les entraînements deviennent plus courts, l’énergie commence à se développer, il y a des championnats à gagner. Mais c’est ici que les entraîneurs doivent faire un très bon travail pour maintenir des perspectives concentrées, traitées, justes. Nous savons ce qui nous fait gagner, alors nous devons pratiquer de cette façon. »

UMass va voyager à Chestnut Hill pour une mise au jeu de 19h vendredi, avant de revenir au Mullins Center samedi à 16h30 pour la soirée des seniors pour terminer la saison régulière.

Sophie Weller peut être contactée à [email protected] et suivie sur Twitter @SophieeWellerr.

Veronika Jaster peut être contactée à [email protected]

Iris Thesmar peut être contactée à [email protected]