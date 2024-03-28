Massachusetts Daily Collegian

A free and responsible press serving the UMass community since 1890
A free and responsible press serving the UMass community since 1890

Massachusetts Daily Collegian
A free and responsible press serving the UMass community since 1890

Massachusetts Daily Collegian

تلعب ميزة الملعب دورًا رئيسيًا في انتصارات يوماس

يحمل مينوتمين الرقم القياسي ١٢-٢ على أرضه في مركز مولينز
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Devin Lippman
Daily Collegian (2024)
Byline photo of Samantha Sands
By Samantha Sands and Kirolos Ibrahim
March 28, 2024

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بالنسبة لمباراة ليلة الثلاثاء ضد جامعة في سي يو، قام قسم ألعاب القوى بجامعة يوماس بتوزيع قمصان مجانية للطلاب مكتوب عليها “نبنيها معًا” مع كتابة اسم فريق كرة السلة للرجال في ماساتشوستس أسفلها. شعار مناسب لتلخيص الثقافة الجديدة التي جلبها فريق مينوتمين (١٦-٩، ٨-٦ أتلانتيك ١٠) إلى مجتمع امهرست.

لقد كان شعار “نبنيها معًا” جزءًا كبيرًا من بيئة الملاعب المحلية التي نمت هذا الموسم، وهو ما يتوافق مباشرة مع الرقم القياسي للفوز الذي حققته يوماس في مركز مولينز.

في مباراة ليلية في منتصف الأسبوع، اجتذب فريق مينوتمين حشدًا من ٤٣١٣ شخصًا، وهو ثاني أكبر عدد من الحضور هذا الموسم، وأدت المباراة إلى فوز غير متوازن ٧٤-٥٢ على المصنف الرابع (في سي يو رامس ١٧-٩، ٩-٤ أي-١٠) ، كان الجمهور مشتعلًا من البداية إلى النهاية، تمامًا مثل يوماس، الذي لم يتأخر أبدًا مرة واحدة في المباراة.

“أريد أن أكون قادرًا على المساعدة في تغيير الثقافة… أنا سعيد جدًا لأن الأشخاص الذين استثمروا الكثير من الوقت والمال في هذا الأمر يحصلون على شيء ما منه، كما تعلمون، يجلبون بعض البهجة للمجتمع.” قال جوش كوهين.

عند اللعب على أرضه، يجلس فريق مينيوتمين برصيد ١٢-٢، مع بعض الانتصارات الملحوظة على جورج ماسون ورود آيلاند وجنوب فلوريدا. الخسارتين الوحيدتان على أرضهما كانتا أمام هارفارد، في خسارة ثلاث نقاط في الوقت الإضافي، وخسارة نقطة واحدة أمام سانت جوزيف.

نظرًا لأن هاتين المباراتين كانتا على بعد نتيجة واحدة من بعضهما البعض، فإن وجود فريق مينوتمين على أرضه قد منعهم من التعرض لخسارة كبيرة وإبقاء كل مباراة على أرضهم في متناول اليد لتحقيق الفوز.

مقارنة بالموسم الماضي، أنهى يوماس بسجل نهائي في المباراة على أرضه بلغ ٨-٧. الآن، مع بقاء مباراتين أخريين على أرضهما في جدول هذا العام، قام فريق مينوتمين بتجميع قصة مختلفة تمامًا عن نجاح المباريات على أرضه حتى الآن، مما عزز بيئة المشجعين حول الفريق أيضًا.

مع وجود مشاكل على الطريق والحصول على سجل إجمالي خارج الأرض يبلغ ٢-٦، كان التواجد في المنزل هو المكان الذي أثبت فيه يوماس أنه يلعب بشكل أكثر ثباتًا. على ملعبه المحلي، يبلغ متوسط فريق مينيوتمين ٨١ نقطة في المباراة الواحدة، مقارنة بمباريات الطريق، عندما يبلغ متوسط الفريق ٧٤ نقطة في المباراة الواحدة.

مع العديد من فترات السفر لمباراة واحدة أو اثنتين خارج أرضه طوال الموسم، في المباريات التي يعود فيها يوماس إلى مركز مولينز مباشرتاً بعد مباراة الطريق، يتمتع يوماس بسجل غير مهزوم ٦-٠.

بدون احتساب حضور في سي يو، اجتذب مينوتمين إجمالي ٤١,٠٥٩ معجبًا لمشاهدة هذا الفريق الجديد وهو يلعب طوال الموسم، بمتوسط يزيد قليلاً عن ٣٠٠٠ شخص في المباراة.

لقد أثبتت الحشود الصاخبة أنها تساعد في تحقيق الانتصارات على أرضهم، والهتافات لتغذية لاعبي يوماس لمواصلة اللعب بقوة، وصيحات الاستهجان لتشتيت انتباه الخصوم والتصفيق الحار في نهاية المباريات للتشكيلات الأساسية هي بعض من الفوائد القليلة للجمهور الكبير.

“لقد كان الأمر جيدًا، خاصة بالنسبة لي شخصيًا كوني شابًا من ولاية ماساتشوستس، من الجيد أن أرى ذلك وأنت تعلم أنه أمر مثير لأنك تعلم، لقد كنا نحاول … نحن نحاول كل يوم، ونعمل بجد لذلك من الجيد أن نرى أنها تؤتي ثمارها مع قدوم الأشخاص” قال مات كروس عن التصفيق الحار في مباراة جامعة في سي يو.

طوال الموسم، أعرب المدرب فرانك مارتن عن الثقافة الجديدة التي يعمل على بنائها داخل البرنامج وخارجه. إن التواصل مع المجتمع أمر يقدره وقد بذل جهودًا هائلة للقيام بذلك.

“نطلب من رجالنا القيام بالأشياء بالطريقة الصحيحة في المجتمع، في الحرم الجامعي، أكاديميًا واجتماعيًا. وقال مارتن: “ثم طلبنا منهم أن يلعبوا اللعبة بجهد لا يصدق، وعندما يفعلون ذلك، يجب مكافأتهم بالطريقة التي هم عليها اليوم”.

يعد الحشد ليلة الثلاثاء مجرد دليل على أن البرنامج يتحرك في الاتجاه الصحيح لمواصلة إعادة بناء فريق كرة السلة للرجال يوماس في البرنامج الذي كان عليه منذ فترة طويلة.

الآن مع حلول يوم الخريجين وكبار السن يوم السبت ٢٤ فبراير في يوماس، من المتوقع أن يملأ حشد أكبر بكثير الساحة في الساعة ٢:٣٠ ظهرًا. مباراة ضد سانت بونافنتورا لإظهار الدعم لـمينوتمين الماضي والحاضر.

Samantha Sands can be reached at [email protected] and can be followed on X/Twitter @samantha_sands_.

Kirolos Ibrahim is an Arabic language translator and can be reached at [email protected].

 
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