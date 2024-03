دور يوماس في أزمة الإسكان في أمهرست

Read in English

على مر السنين، وجد طلاب جامعة ماساتشوستس والمقيمون في أمهيرست على مدار العام صعوبة أكبر في العثور على سكن بأسعار معقولة في المدينة.

في العام الدراسي ٢٠٢٢-٢٣، قامت جامعة يوماس بإيواء أكثر من ١٠٠ طالب جديد وطالب منقول في فندق في هادلي. وفي ربيع ذلك العام، احتج الطلاب على إعلان الجامعة أنها لن تكون قادرة بعد الآن على ضمان السكن لجميع الطلاب الجامعيين الذين يطلبونه.

قال جون هورنيك، الرئيس السابق لصندوق الإسكان التابع لبلدية أمهرست، إن ارتفاع معدل الالتحاق بجامعة يوماس على مدى العقدين الماضيين أدى إلى مشاكل الإسكان في الجامعة والمدينة. منذ عام ٢٠٠٤، زاد إجمالي عدد الطلاب الجامعيين في يوماس بأكثر من ٥٠٠٠، ولم يواكب بناء مساكن جديدة داخل الحرم الجامعي تزايد عدد الطلاب.

أوضح داريل رمزي-موسولف، الأستاذ المشارك في التخطيط الإقليمي، أن سبب أزمة الإسكان في يوماس و أمهيرست ذو شقين، بسبب تقاعس يوماس عن تلبية الطلب على سكن الطلاب وقوانين تقسيم المناطق في أمهرست التي تعقد بناء المساكن.

عرض إحصائيات من عام ٢٠١٤، كان لدى يوماس ٢٥٠٠٠ طالب و١٤٠٠٠ سرير. “لذلك وصلنا إلى نسبة إشغال تبلغ ٩٧ بالمائة. وقال رمزي-موسولف: “هذا يعني أن الجميع [آخرون] يبحثون عن شيء ما … إذا كنت من القطاع الخاص، فهذا رائع، لأنه يمكنك بعد ذلك تحصيل ما تريد”.

أدى النقص في السكن داخل الحرم الجامعي إلى زيادة تكلفة السكن المجاور لجامعة يوماس. ولكن بسبب عدم وجود مساكن كافية لتلبية طلب الأشخاص الذين يبحثون عنها، ترتفع الأسعار، مما يشكل مشاكل في القدرة على تحمل التكاليف للطلاب وسكان المدينة.

واستجابة لذلك، قام العديد من الطلاب باستئجار أماكن بعيدة عن الحرم الجامعي، مما يزيد من تعقيد التنقلات اليومية وغالباً ما يضيف تكاليف النقل.

وأوضح ميلو ريجولود، أحد طلاب رامزي-موسولف، وهو خريج حديث من جامعة يوماس حاصل على شهادة درجة البكالوريوس مع التركيز الفردي في مجال الإسكان والبناء الأخلاقي، أن “الكثير من الناس ينتهي بهم الأمر بالذهاب إلى البلدات المجاورة. لذا، إذا اتجهت شرقًا، ستصل إلى بيلهام، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يعيشون هناك لأنها أرخص قليلاً من أمهيرست، لكنك تحتاج إلى امتلاك سيارة. هناك حافلة واحدة تتجه نحو هناك وإلى بيلتشرتاون في الساعة ٨ صباحًا و٨ مساءً. وربما في وقت ما خلال منتصف النهار، لكن لا يمكن الوصول إليه.

وأضاف أن سكان أمهرست والبلدات المجاورة “لا يريدون أن يتوسع الطلاب” في أحيائهم، لكن خيارات الطلاب محدودة بسبب ندرة السكن داخل الحرم الجامعي.

أضافت إيما كولز، وهي طالبة أخرى في رامزي-موسولف ومرشحة ماجستير السياسة العامة والإدارة، “تقوم يوماس بتوظيف كل هؤلاء أعضاء هيئة التدريس الجدد وتقبل الطلاب أكثر … ولكن لا يوجد مكان يعيش فيه هؤلاء الطلاب ومن ثم يتعين على المدينة أن تتحمل هذا العبء، عندما تكون يوماس”المشكلة في الأساس.”

تبدأ وجهة نظرها في شرح كيف تأثر سكان أمهرست على مدار العام أيضًا بتحديات الإسكان التي تواجهها جامعة يوماس. حوالي نصف سكان المدينة هم الآن من الطلاب، ومعظمهم من جامعة يوماس. ونتيجة لذلك، كانت هناك زيادة في بناء المساكن للطلاب، ولكن لم يتم بناء أي منها تقريبًا مساكن الأسرة الواحدة الجديدة.

وفقًا لصحيفة ديلي هامبشاير جازيت، تم السماح بـ ٨٦٢ وحدة سكنية جديدة في أمهيرست منذ عام ٢٠١٥، منها ٨٢ فقط عبارة عن منازل لأسرة واحدة.

بالإضافة إلى ذلك، كما أوضح هورنيك، تم مؤخرًا شراء العديد من العقارات التي كانت عبارة عن منازل لأسرة واحدة من قبل المطورين وتحويلها إلى مساكن للطلاب. تحدث هذه التغييرات من المساكن المتاحة لسكان أمهرست على مدار العام، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنازل. وقال كولز إن متوسط سعر منزل الأسرة الواحدة في أمهرست ارتفع من ٣٨٩ ألف دولار (معدل حسب التضخم) في عام ٢٠١٢، إلى ٤٥٠ ألف دولار في أكتوبر ٢٠٢٣.

وأضاف كولز أن عدد المشردين في أمهرست يتزايد أيضًا. في عام ٢٠١٩، أبلغ إحصاء أمهيرست الزمني، والذي يهدف إلى حساب عدد الأشخاص غير المحميين في بلدة ما في ليلة واحدة، عن ١٦ شخصًا بلا مأوى في أمهيرست، في حين أفاد إحصاء يناير ٢٠٢٣ عن ٨٢ شخصًا، كلاهما في الملاجئ وفي الشوارع.

تشير جميع هذه الإحصائيات إلى عدم وجود تطوير سكني كافٍ في أمهيرست. وقالت كاثرين ويلينغتون، وهي طالبة أخرى في جامعة رامزي-موسولف وطالبة دراسات عليا في الإحصاء: “هناك حاجة طويلة المدى لزيادة كبيرة في الوحدات السكنية. لم تتماشى الوحدات في الأصل مع التوسع في عدد الطلاب في أمهيرست.

لكن بدء البناء الجديد في أمهرست ليس بالأمر السهل دائمًا. أوضح رمزي-موسولف أنه لا يوجد سوى أربعة أماكن في المدينة – قرية بوميروي، ووسط مدينة أمهرست، وشرق أمهرست، وشمال أمهرست – حيث يمكن بناء مساكن ذات كثافة عالية، لأن معظم أنحاء أمهرست مُخصصة كمحافظ على الأراضي الزراعية أو أراض سكنية منخفضة الكثافة. . يسمح تقسيم أمهرست أيضًا بتطوير محدود متعدد الاستخدامات.

وتشكل استجابة الجمهور للبناء الجديد عقبة أخرى. أثارت الزيادة الأخيرة في المساكن الأكثر كثافة والموجهة للطلاب في أمهرست جدلاً بين سكان المدينة.

وأشار هورنيك إلى أحد الأمثلة على بناء المساكن المعارضة في المدينة في عام ٢٠١٩، قبل الموافقة على مشروع إسكان إيست جابلز في أمهيرست، والذي يتكون من ٢٨ شقة استوديو للأفراد ذوي الدخل المنخفض. كتب العديد من المواطنين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الشوارع المجاورة، إلى أعضاء مجلس المدينة وتحدثوا في اجتماعات مجلس المدينة معارضين للمشروع.

ومع ذلك، قال هورنيك: “قامت مجموعة أخرى من الأشخاص بتنظيم الأشخاص للتحدث نيابة عن المشروع وكتابة رسائل نيابة عنه، وفي النهاية ساد هذا الجانب”. ثم وافق مجلس المدينة على المشروع للبناء، وسيتم بناؤه في عام ٢٠٢٢.

هناك عدة أسباب لشكاوى السكان. غالبًا ما يُلاحظ أن القلق بشأن فقدان سلامة المدينة يثير ردود فعل عاطفية لدى العديد من السكان. وقالت ليا كولين، وهي طالبة في قسم الاتصالات، والتي تعيش عائلتها على بعد حوالي ١٠ دقائق من الحرم الجامعي، إنه من الغريب أن نرى أمهرست، التي كانت في السابق بلدة صغيرة، تصبح أكثر حضرية.

وأشار كولين إلى أن الكثير من سكان أمهرست ليسوا سعداء بالبناء الجديد. وقالت: “أشعر أنه موضوع شائع بين البالغين حيث يقولون: أوه، لقد سمعنا عن الشقة الجديدة. ولا أعتقد أنهم يقدرون ذلك”. تم بناء إحدى الشقق بجوار منزلها مباشرة، واضطر جيرانها إلى بيع جزء من أرضها.

ولكن كما أوضح رمزي-موسولف، فإن البناء الجديد ضروري لخفض أسعار المساكن على المدى الطويل. وأوضح عملية تسمى “التصفية”، والتي حتى لو كانت غالبية البناء الجديد تستهدف مجموعة سكانية معينة – على سبيل المثال، الطلاب أو السكان الأثرياء – فإن الأشخاص الذين ينتقلون إلى تلك الوحدات الجديدة يحررون الوحدات لبقية السكان للانتقال داخل.

قال رمزي-موسولف: “ولكن إذا لم يتم بناء أي شيء، فلن يتمكن أحد من الذهاب إلى أي مكان”. ولذلك، هناك حاجة إلى بناء مساكن ذات كثافة عالية لزيادة المعروض من خيارات الإسكان بأسعار معقولة.

وأوضح رمزي-موسولف أيضًا أنه من الممكن زيادة المساكن في أمهرست دون فقدان الطابع التاريخي للمدينة.

وفي إشارة إلى مبنى كندريك بليس السكني في وسط مدينة أمهرست، قال: “لم يكن هذا تصميمًا حساسًا للسياق”. “كانت هناك طريقة يمكنك من خلالها القيام بنفس عملية الكتلة … والتي من شأنها أن تجعلها أكثر قبولا. لكن هذا حديث، إنه معاصر. إنه مثل حرمنا الجامعي، الذي يعمل في حرمنا الجامعي لأنه يتمتع بطابع حضري، ولكنه قد لا يعمل بالضرورة في وسط المدينة… التصميم مهم. نحن بحاجة إلى الوحدات، ولكن يمكنك الحصول على أنواع التصاميم والتصميم المعماري الحساس للسياق الذي يتناسب مع الطابع الحالي.

وأضاف ريجولود أن مدينة أمهرست، في خطة إنتاج المساكن الخاصة بها، “تقول إن الأمر لا يتعلق فقط بإضافة وحدات سكنية جديدة، ولكن القيام بذلك بطريقة تحافظ على طابع المدينة… تقع كلية أمهرست على الجانب الآخر من وسط المدينة و إنهم يبنون مستعمرات زائفة… مثل المنازل الاستعمارية المزيفة وكل هذه المباني ذات المظهر القديم طوال الوقت، لأنهم يريدون أن يتناسبوا مع الشخصية. لذلك فهو بالتأكيد قابل للتنفيذ. إنها مجرد مسألة مدى رغبة أمهيرست والمطورين في الالتزام بالحفاظ على شخصية المدينة.

كان هناك شعور مشترك بين هورنيك، وكذلك رامزي-موسولف وطلابه، وهو أن مدينة أمهرست تحتاج إلى كثافة سكانية أكبر لمعالجة أزمة الإسكان، ولكن نظرًا لأن السكان المحليين يترددون في التنمية وارتفاع أسعار المساكن المصاحبة، فقد أصبح هناك شعور كبير يجب أن يحدث قدر من البناء الجديد في الحرم الجامعي.

على الرغم من قيام جامعة يوماس مؤخرًا ببناء مساكن عائلية ومباني سكنية جديدة، فقد حلت هذه المباني محل نورث فيلدج وشقق لينكولن، لذلك لم تضيف في النهاية عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية للطلاب.

وقال ريجولود: “الشيء الكبير، أعتقد، هو أن جامعة ماساتشوستس تحتاج إلى تحمل مسؤولياتها بشكل أكبر”. “السبب وراء هذا التراجع ونوع من العداء تجاه يوماس [من سكان أمهيرست] هو أنهم متعجرفون للغاية في هذه المدينة”.

وهذا الهدف ليس غير واقعي. وأوضح رمزي-موسولف أن يوماس دخلت في شراكة مع مستشارين يو٣ في عام ٢٠١٤ لتحديد المساحات داخل وحول الحرم الجامعي حيث يمكن بناء سكن للطلاب، مع تسليط الضوء على “السكن عالي الجودة لأكبر عدد ممكن من الطلاب” كأولوية قصوى. وحددوا أربع مناطق متخلفة على الأراضي المملوكة لجامعة يوماس.

قال رمزي-موسولف: “لذا فإن الجامعة لديها أماكن للنمو”.

