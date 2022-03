La conferencia Women of Isenberg (Mujeres de Isenberg) celebra nuevos comienzos

El sábado 26 de febrero, estudiantes y profesores de la Universidad de Massachusetts iniciaron sesión en Zoom para asistir a la octava Conferencia Anual de Women of Eisenberg (WOI).

“Atraemos alrededor de 40 antiguos alumnos conferencistas, patrocinadores corporativos y más de 400 personas que asisten al evento”, explicó la co-presidenta de WOI 2022, Amy Brennan. “Nos reunimos para un día de actividades en grupo, talleres, contenido, networking y conexión, e intentamos crear un espacio que ayude a las personas a aprender y crecer”.

“Es uno de los mejores días del año, en el que puedes simplemente conocer a las personas más increíbles y realmente aprender algo que te ayude a cambiar tu vida diaria”, dijo Brennan. “Se trata de ser una mujer en el lugar de trabajo, pero también en otros lugares, es sobre ser un aliado”.

Con una temática de “Crecimiento, Cambio, y Nuevos Comienzos”, el Comité de Planeación de Conferencias 2022 les preguntó a las personas que asistieron cómo podrían perseguir el éxito personal y profesional en el tercer año de la pandemia de COVID-19.

“Hubo mucho crecimiento para muchas personas en los últimos dos años”, dijo Brennan. “Hubo muchos cambios que hicieron que las personas, después de dos años en casa o fuera de la oficina, ahora sepan qué quieren hacer”.

Un cambio importante para la Conferencia WOI fue expandir la definición de alianza.

“En los últimos tres o cuatro años hemos tratado de poner un énfasis en otros grupos marginados, que necesitan apoyo también”, dijo Brennan. “Tener como objetivo la diversidad, la equidad y la inclusión es muy importante para nosotros”.

El WOI se centró durante su primera actividad en grupo en la “Cultura de Pertenecer”, invitando a tres alumnas graduadas de UMass para compartir sus experiencias fomentando un ambiente laboral diverso e inclusivo.

Kamraan Moore ayudó a moderar esta actividad, sirviendo como el primer estudiante masculino en ser embajador en la historia de WOI.

“Muchos hombres que asisten a nuestra conferencia son normalmente solo profesores o staff que nosotros invitamos personalmente”, explicó la co-presidente de WOI, Skye Lovell. “Y muchos de ellos nos dicen después, ‘No me di cuenta de que las mujeres se sentían de esa manera o que ellas luchaban con eso, y ahora puedo entender y ayudarlas en mi entorno’”.

“En los tres años que he sido parte del equipo, siempre hemos dicho que los estudiantes embajadores no tienen que ser mujeres para aplicar”, dijo Brennan. “[Moore] se enfocó durante su entrevista en ser un aliado”.

Moore alienta a otros hombres de Isenberg y a toda la comunidad de UMass a participar en futuras conferencias de WOI.

“Realmente puedes crecer mucho poniéndote a ti mismo en un espacio incómodo”, dijo Moore. “Está bien estar en ese espacio y ser vulnerable, simplemente para entender que ‘Ey, puede ser que no sepa todas las respuestas y que no sepa cómo abordar la alianza, pero quiero aprender más’”.

La alumna egresada Shantel Palacio regresó a la Universidad para dar el discurso de apertura para WOI. Palacio ha trabajado en departamentos de admisiones de universidad, en administración de orden público y de consultora, explicando que ella no había anticipado tener ninguna de estas trayectorias profesionales mientras estudiaba su licenciatura.

“El mensaje de hoy es doble y es poco convencional”, dijo Palacio. “¿Están listos para esto? No encajen, no planeen”.

Palacio explicó que al principio de su carrera se sentía fuera de lugar en muchos ambientes profesionales después de contarles a sus colegas que había crecido en la región de Brownsville en Brooklyn, NY.

“No se supone que debamos traernos a nosotros mismos al trabajo, ¿o sí?”, dijo Palacio. “Especialmente porque el estigma de ser de Brownsville o de ser una mujer en ciertos espacios o incluso ser estadounidense de primera generación”.

Palacio continuó apreciando su procedencia, defendiendo a los estudiantes de comunidades de pocos recursos como Brownsville por medio de su trabajo como asesora de admisiones en universidades. Después anunció el proyecto mediático “Brownvillain” para poder compartir las historias de sus compañeros de la comunidad. Centrando su identidad a través de su trabajo y persiguiendo oportunidades laborales no planeadas, Palacio ha encontrado el propósito en su carrera.

“La vida se trata de lo que haces cuando los planes no funcionan”, dijo Palacio al final de su discurso. “No planees si te impide hacer algo, y no encajes si eso requiere que no veas las cosas desde una perspectiva fresca o que no veas la solución de un problema”.

Brennan y Lovell, junto con su comité de 12 personas, organizaron la conferencia en Zoom desde las 9 am hasta las 4 pm, adaptándose a los retos que implican reunirse en línea.

“Cuando estaba en mi segundo año, hubo algunas cosas que salieron mal”, admitió Lovell. “Y veo a la presidenta como ‘Oh por Dios, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a arreglar esto?’, y ella responde ‘Lo vamos a averiguar, solo hay que mantener la calma’”.

“Yo realmente me sentí extrañamente calmada durante el día porque ya sabía lo que tenía que hacer, y especialmente como líder, si tú estás perdiendo la calma, todo tu equipo va a perder la calma”, dijo Lovell.

Cuando terminó la conferencia, Brennan y Lovell reflexionaron acerca de la culminación de su trabajo con la Conferencia WOI.

“Ahí fue cuando todas las emociones salieron”, dijo Lovell. “He estado en este equipo por tres años, básicamente toda mi carrera universitaria ha sido la Conferencia de Mujeres de Isenberg”.

“Cerrar esa laptop fue como, okey, ese fue todo mi tiempo. Ahí mismo. Todo lo que he aprendido por tres años se puso en práctica ese día, y ahora ya se acabó”.

Brennan notó la fuerza de conexión en WOI mientras se prepara para comenzar su carrera post-graduación.

“Durante el evento, recibí un mensaje de texto de mi mamá”, dijo Brennan. “Un mensaje de texto decía ‘Estas mujeres son tan increíbles e inspiradoras’. El siguiente decía ‘Ojalá hubiera podido tener un modelo a seguir como ellas cuando tenía tu edad’”

“Pienso sobre eso como ‘Oh, tengo estas excelentes conexiones y a estas asombrosas personas, y ahora son mis amigos en LinkedIn… Pero realmente son mis modelos a seguir’”.

“Conseguí una pasantía a través de esto, conseguí un trabajo en campus a través de esto”, dijo Lovell. “Estas mujeres están tan dispuestas a ayudar porque quieren hacerlo, porque ellas estuvieron en nuestros zapatos”.

“Ellas hablan sobre romper el techo de vidrio y también hablan a veces de cómo las mujeres a veces se pelean entre ellas solo para tratar de llegar a la cima”, dijo Lovell. “La conferencia nunca se ha sentido así”.

“Siempre se trata de mujeres dejando la puerta abierta para otras mujeres detrás de ellas, dejar otro lugar en la mesa para ellas”.

Aprende más acerca de la Conferencia de Women of Isenbern en womenofisenberg.com.

