Vigilia en Northampton homenajea al adolescente no binario Nex Benedict semanas después de su muerte

Read in English

Nota: El nombre y apellido de las personas mencionadas en esta historia están protegidos por razones personales y de privacidad por respeto a la comunidad.

Cerca de 70 personas se encontraron ante las escaleras del ayuntamiento en Northampton, Massachusetts el sábado por la noche para recordar a Nex Benedict, un estudiante de secundaria no binario de 16 años de edad de Owasso, Oklahoma, que murió el 8 de febrero, después de una pelea en un baño con compañeros de clase.

La vigilia fue parte de un esfuerzo nacional que tuvo lugar durante el fin de semana donde varias ciudades celebraron un evento en honor a Benedict. Varios asistentes decoraron máscaras, banderas del orgullo y carteles con algunos niños acompañando a sus padres. Translate Gender, una organización sin ánimo de lucro del oeste de Massachusetts que trabaja con jóvenes trans y no binarios organizó la vigilia, facilitando recursos durante el evento en una mesa de información.

Jamie Long, estudiante de periodismo e historia del arte en la Universidad de Massachusetts, fue uno de los primeros en hablar ante la multitud, haciendo referencia a un video que vieron el día anterior junto a Benedict en su habitación del hospital con un oficial de policía de Owasso.

“Como todos nosotros, muchos de nosotros, me siento sacudido por esta noticia,” dijo Long. “No sale de mi mente, y a medida que la historia se desarrolla se vuelve más presente. Los jóvenes trans son un regalo…y necesitamos protegerlos.”

Los organizadores de Translate Gender hablaron de los antecedentes de Benedict – era un estudiante inteligente al que le encantaba jugar a Minecraft, adoraba a los animales y disfrutaba de la naturaleza. Además señalaron que parte de la ascendencia de la familia de Benedict está relacionada con la Nación Choctaw, una de las muchas comunidades indígenas que reconocen a los terceros géneros.

Los educadores en Massachusetts están tan furiosos como los de Oklahoma. Varios estuvieron presentes en la vigilia, incluyendo a Randall Furash-Stewart, un maestro de estudios sociales en la Escuela Técnica del Condado de Franklin y uno de los asesores del club de Sexualidad y Aceptación de Género.

“Cuando me enteré de esto, me llevó al año pasado,” dijo Furash-Stewart, en referencia a un incidente similar en el que un estudiante suyo fue sometido a acoso verbal y físico en un baño. “Se siente muy cerca de casa, no muy lejos.”

Stewart añadió que los estudiantes que participaron fueron expulsados por solo un día, y sintió que era necesario que hubiera una mayor urgencia para la capacitación de las escuelas sobre la protección para estudiantes trans.

“Hay mucho que podemos hacer por los que están conectados en las escuelas…Esto es pesado para mi corazón y he estado pensando en lo que puedo hacer cuando regrese a la escuela el lunes para que sea más seguro para estos niños,” dijo Furash-Stewart.

Como alguien de Oklahoma, un estudiante de tercer año de Smith College llamado Spencer señaló su agradecimiento por la gran participación en la vigilia.

“Ver una multitud de personas aquí que son de Massachusetts o Florida… algo que en Oklahoma se está escuchando,” dijo Spencer. “La gente no habla a menos que tenga miedo. Por favor, sigan hablando de esto.”

Una miríada de personas trans y queer entre 15 y 31 hablaron frente a la multitud, tratando la violencia contra las personas trans y no binarias, la importancia del apoyo comunitario y su frustración con el sistema legal.

Un asistente de 21 años recordó lo que era para ellos a la edad de Benedict y dijo: “Vas a crecer, y hay tanta alegría por experimentar como una persona adulta trans en este mundo…”

Reiterando los servicios de Translate Gender, Eva Rocheleau, coordinadora de participación de jóvenes para la organización y estudiante de educación superior en UMass, recordó a la multitud que hay un programa de tutoría para jóvenes.

La importancia de la tutoría como joven también se destacó a través del testimonio de una mujer trans, que hizo referencia a la muerte de Cecilia Gentili. Gentili fue una activista que abogó por los derechos de las personas trans y las trabajadoras sexuales y murió el 6 de febrero, dos días antes que Benedict.

“Las personas trans no llegan a experimentar la plenitud de la vida y eso me enoja de verdad,” dijeron. “Ansío un mundo donde las personas trans puedan vivir vidas largas y plenas…y como adultos debemos trabajar para construir ese mundo.”

Olivia Capriotti is an Assistant News Editor and Spanish language translator, and can be reached at [email protected].

Samuel Suárez Murias is a Spanish language translator and can be reached at [email protected].