Lebensmittelressourcen in Massachusetts

COVID-19 hat Auswirkungen auf jedes Mitglied in unsere Gemeinschaft und auf jeden Menschen auf der Welt. Wir haben hier eine Liste an Anlaufstellen und Ressourcen zusammengestellt für all jene, die in dieser schwierigen Zeit von Ernährungsengpässen und Hunger betroffen sind. Wir werden diesen Artikel im Laufe der Zeit aktualisieren, wenn neue Ressourcen verfügbar werden.

Project Bread’s FoodSource Hotline bietet allen Einwohner von Massachusetts, die von Schließungen, Einkommensverlusten, fehlender Nahrungsversorgung und anderen Problemen betroffen sind, Hilfe und Unterstützung. Das Hilfsangebot existiert in 160 Sprachen und bietet eine Leitung für Hörgeschädigte an. Die Telefonnummer ist 1-800-645-8333 und zusätzliche Informationen findet man hier.

In Amherst

Amherst-Pelham Regional Schools bieten Familien, die Teil des Bundesernährungsprogramm sind, Mittag- und Abendessen zum Abholen an. Mehr Informationen findet man hier.

Center for Human Development’s Not Bread Alone wird jeden Mittwoch um 16:00 sowie jeden Samstag und Sonntag um 12:00 mittags Mahlzeiten zum Mitnehmen anbieten. Es befindet sich in 165 Main Street im Untergeschoss der The First Congregational Church of Amherst. Not Bread Alone benötigt keine Anmeldung und keinen Identitätsnachweis. Zusätzliche Informationen findet man auf Facebook oder auf Website.

The Amherst Survival Center, welches in 135 Sunderland Road in Amherst sich befindet, wird auch jetzt montags, dienstags, donnerstags und freitags von 11:00 bis 15:00 geöffnet sein. Jede Person hat täglich die Gelegenheit, eine Mahlzeit zum Mitnehmen sowie eine Tüte Snacks, etwas Obst, Gemüse und Brot zu erhalten. Food Pantry wird ebenfalls zu diesen Zeiten geöffnet sein und bereits gepackte Kisten mit Essen verteilen. Solltest du krank sein, kannst du das Center anrufen, welches sich um deine Unterbringung kümmern wird. Mehr Informationen findet man hier.

The Food Bank of Western Massachusetts Mobile Food Bank hat bis zum 23. März den Betrieb eingestellt, um sich ausreichend auf die COVID-19-Situation vorzubereiten. Mehr Informationen findet man hier und auf ihrer Website.

Northampton

Northampton Farmers Market Food Delivery Service liefert nach ganz Massachusetts und akzeptiert SNAP und HIP. Bestellungen, die bis Sonntag um 18:00 aufgegeben werden, werden spätestens am Freitag der folgenden Woche ausgeliefert. Nutze den Code „FARMERS“ für kostenlose Lieferung.

Northampton Survival Center in 265 Prospect Street und Food Pantry in 40 Main Street werden Nahrungsmittel vor ihren Standorten ausgeben. Auskünfte über den Zugang zu Lebensmitteln, ehrenamtlicher Unterstützung und aktualisierte Informationen findet man hier.

Franklin County

Good Neighbors Food Pantry in Charlemont wird seine planmäßige Nahrungsmittelverteilung am Dienstag, den 17. März, als Drive-In durchführen. Registrierte Familien werden bereits vorgepackte Artikel direkt an ihr Auto gebracht bekommen.

St. James und Andrew Church auf der Church Street, Greenfield, werden bis auf weiteres jeden Montag von 16:00 bis 18:30 heiße Mahlzeiten zum Mitnehmen aushändigen.

Franklin County Community Meals Program in der Second Congregational Church on Court Square werden bis auf weiteres jeden Dienstag und Mittwoch von 17:00 bis 17:30 Lunchpakete ausgeben.

Salvation Army in 72 Chapman Street in Greenfield werden montags bis freitags von 11:30 bis 12:30 Lunchpakete ausgeben. Ihre Tafel ist zudem weiterhin montags bis freitags von 9:00 bis 13:00 geöffnet. Um Zugang zur Tafel zu erhalten, melde dich unter 413-773-3154 an.

Stone Soup Café in der All Souls Church in 399 Main Street wird jeden Samstag von 12:00 bis 13:30 eine Mahlzeit zum Mitnehmen ausgeben.

Franklin County Community Meals Program Our Lady of Peace Church in 90 7th Street wird bis auf weiteres jeden Montag von 17:00 bis 17:30 Lunchpakete ausgeben.

Five Eyed Fox in 37 3rd Street in Turners Falls wird kostenlose Mittagessen ausgeben. Vorrang haben dabei Kinder, aber potentiell kann jeder an jedem Werktag um 12:00 ein kostenloses Mittagessen bekommen. Wenn du Unterstützung benötigst, können sie dir das Mittagessen auch liefern. Sende eine Nachricht oder rufe 760-855-8478 an oder sende eine E-Mail an [email protected] .

Franklin County Community Meals Program in Orange Armory in 135 East Main Street in Orange wird bis auf weiteres donnerstags von 17:00 bis 17:30 Lunchpakete ausgeben.

Die folgenden Essenstische für Senioren sind bis auf weiteres geschlossen: Athol, Bernardston, Charlemont, South County, Erving, Greenfield, Leverett, Montague, Northfield, Orange, Petersham, Phillipston, Shelburne und Warwick. Wenn du einen dieser Essenstische regelmäßig besuchst, werden dir die Mahlzeiten weiterhin nach Hause geliefert. Um dich für diesen Service anzumelden, rufe 413-773-5555 an. Um dich als Ersatzhelfer anzumelden, falls das momentane Personal ausfällt, kannst du dies hier tun.

Center for Self-Reliance Food Pantries in 3 Osgood St. wird montags, dienstags und donnerstags weiterhin von 10:00 bis 17:00 geöffnet sein.

West County Emergency Food Pantry in 51 Maple St. wird weiterhin jeden zweiten, dritten und vierten Mittwoch im Monat von 11:00 bis 17:00 geöffnet haben.

Beide Food Pantries werden vorgepackte Pakete zur Mitnahme auf dem Bürgersteig bereitstellen. Es wird keine wöchentlichen Pakete nur mit Obst und Gemüse geben. Die Pantries bitten, dass Kranke und Leute mit Symptomen wie Husten und Fieber zu Hause oder in ihren Autos bleiben. Kranke und Leute in Quarantäne können die 413-773-5029 anrufen, um sich über Veränderungen oder Updates zu informieren.

North Leverett Baptist Church Food Pantry in 70 North Leverett Road wird weiterhin jeden ersten und dritten Montag im Monat von 19:00 bis 20:00 geöffnet sein. Für Updates und fragen rufe die 413-367-2619 an oder schreibe eine E-Mail an [email protected] .

Orange Food Pantry in 118 East Main Street in Orange wird weiterhin donnerstags von 10:00 bis 15:00 für Drive-In-Essensmitnahmen geöffnet sein.

Northfield Food Pantry im Keller der Dickinson Library in 115 Main Street wird jeden zweiten und vierten Samstag im Monat von 11:30 bis 14:00 für Bewohner von Northfield geöffnet haben.

Bewohner von Northfield können Loaves & Fishes unter der 413-498-2038 anrufen, um einen Essensgutschein von Foster’s zu erhalten.

Essen für 18- und under 18-jährige Kinder

Die folgende Website enthält eine Liste mit Informationen zu Mahlzeiten für Kinder während die Schulen geschlossen sind: https://greenfield4sc.org/free-meals-for-kids-during-covid-19-school-closures/

Die Strockbridge Hochschullehrkraft Sarah Berquist hat bei der Zusammenstellung dieser Liste geholfen.

Morgan Reppert ist unter [email protected] erreichbar und auf Twitter @ReppertMorgan.

Jan Niklas Jokisch ist ein Deutschübersetzer und unter [email protected] erreichbar.

Xenia Ariñez de la Vega ist die Deutsch-Redakteurin und unter [email protected] erreichbar.