La nouvelle cantine de Worcester ouvre ses portes

Après deux ans de travaux, la nouvelle cantine de Worcester à l’Université du Massachusetts Amherst a ouvert ses portes aux étudiants le 19 octobre. Avec seulement un faible pourcentage de la population d’étudiants sur le campus, Worcester est la seule cafétéria ouverte cette automne.

“La cantine est configurée de fournir 15 concepts différents pour que les étudiants aient de la variété,” a dit Timothy Woods, le gérant de Worcester.

Parmi les cuisines et concepts différents, il y a les cuisines latines, du Moyen-Orient, de l’Asie du Sud-Est, de la street food, du nori et du tandoor.

“Nous avons aussi des disciplines différentes, y compris la prioritisation des plantes et des ressources venant des centaines de fermiers locaux,” Woods a dit.

Toutes les zones ont des vitres afin de montrer les chefs et de permettre les étudiants de voir leur nourriture en train d’être préparée. Il y a des nouveaux appareils, y compris un nouveau four à pizza, des woks authentiques et des fours tandoors.

Pour l’instant, il y a de place pour seulement 300 étudiants, donc la plupart des étudiants décident de prendre leur alimentation à emporter. “Jusqu’à présent, nous respectons les standards de santé sans problème ni pour les étudiants, ni pour la faculté,” a dit Garrett DiStefano, directeur directeur de restauration résidentielle et de durabilité.

Au rez-de-chaussée, il y a une zone d’étude, une station Grab-n-Go de nourriture à emporter, et une zone de sport qui est toujours en construction. Le café là-bas sert du café, des espressos, des pâtisseries, des smoothies, des milk-shakes et commencera à fournir des sandwichs dès que le campus fonctionnera à plus grande capacité. Il servira aussi de quoi emporter tard le soir.

“Il y a aussi un coin dans le Worcester Café pour le divertissement où les étudiants pourraient organiser du karaoké, un jam-session de poésie ou d’autres événements,” a dit DiStefano. “C’est vraiment une salle polyvalente pour les étudiants qui n’ont peut-être pas envie de passer au travers de la cantine.”

“Quand il n’y a pas grande chose à faire, manger est une manière très importante de fournir de la variété et un espace communautaire et la cantine de Worcester est construite dans ce but,” a-t-il ajouté.

La station Grab-n-Go va inclure de la nourriture chaude, du sushi et des salades.”Cette opération pourra distribuer environ 3000 repas par jours,” DiStefano a dit.

A la première étage, il y a l’espace principal pour manger, ainsi que deux zones d’apprentissage où les étudiants pourront travailler côte à côte avec les chefs afin de préparer les repas et d’observer.

Vers l’arrière de la salle, il y a une station pour les viennoiseries et les desserts. La boulangerie du campus qui se trouvait auparavant à Hampden s’est déplacée dans ce nouveau bâtiment, donc les viennoiseries se prépareront à Worcester et seront dispersées d’un bout à l’autre du campus.

Même si on ne sait pas quelles cantines seront ouvertes pendant le semestre prochain; Andrew Mankus, directeur des opérations de restauration résidentielle, a dit qu’il y aura assez afin de servir la population du campus en sécurité.

Liza Flandreau est reporter au Collegian et peut être jointe à [email protected] et suivie sur twitter @liza_flandreau.

Margot Powers est traductrice pour la version française et peut être jointe à [email protected]

Iris Thesmar est éditrice au Collegian et peut être jointe à [email protected]