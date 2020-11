Les cas du Covid 19 ont augmenté après Halloween

Les cas de coronavirus de l’Université du Massachusetts ont augmenté à la fin de la semaine dernière à la suite de Halloween, selon les données rapportées dimanche soir sur le tableau de bord de COVID-19 de l’université.

UMass a rapporté 52 cas entre lundi et mardi de la semaine dernière, dont 16 découvert au dépistage symptomatique et 36 au programme de dépistage asymptomatique qui se trouve au Mullins Center. Six étudiants vivant sur le campus ont testé positifs, mettant le nombre de cas dans les dortoirs ce semestre à 10.

La période d’incubation du COVID-19–c’est-à-dire combien de temps avant que des symptômes ne se présentent–peut durer autant que 14 jours, selon le Center of Disease Control (CDC), mais la période moyenne est de quatre à cinq jours. Donc, les cas qui apparaissent cette semaine auraient pu se propager autour d’ Halloween et des jours qui précédaient. Trois-quarts des cas sont apparus dans la deuxième moitié de la semaine: quatorze mercredi, seize jeudi et neuf vendredi.

Ces nouveaux chiffres augmentent le taux de positivité au fil des sept jours précédents de UMass à 0,44 pour cent, son point le plus haut depuis plusieurs semaines, mais ce taux est cinq fois plus bas que celui du Massachusetts. L’état vis une augmentation constante de nouveaux cas à travers le mois dernier. Au niveau national, les nouveaux cas quotidiens sont au point culminant de la pandémie.

UMass a vu cumulativement 234 cas de coronavirus depuis le début du dépistage asymptomatique au début d’août. La grande majorité, presque 90%, sont des étudiants qui n’habitent pas dans les dortoirs, mais dans des logements communautaires autour du campus.

Will Katcher est reporter et assistant de l'éditeur aux nouvelles du Collegian

Margot Powers est traductrice en français au Collegian

Iris Thesmar est éditrice de la section française au Collegian