Women’s Lacrosse Notebook: UMass remporte une cinquième victoire consécutive contre Duquesne

L’équipe féminine de Lacrosse du Massachusetts a remporté sa cinquième victoire consécutive dimanche, 21-9 sur la route contre Duquesne. Les Minutewomen (8-2, 2-0 Atlantique 10) n’ont pas laissé le temps neigeux les dissuader de dominer le jeu.

Une démonstration de travail d’équipe

La communication a retenti sur le terrain, UMass se concentrant constamment dans la zone offensive. Une fois que les Minutewomen eurent le ballon dans la zone d’offense, le mouvement du ballon a commencé, elles cherchaient le tir parfait plutôt que de risquer une perte de possession.

La plupart des tirs ont été mis par Alex Finn, qui était stationnée derrière le filet ou le long de la ligne de but. En première période, Muscella a vu une ouverture et a coupé dans le pli où Finn a lancé le ballon au-dessus du but et dans son bâton. Muscella a attrapé le ballon d’un coup de poignet. Finn a enchaîné avec son propre but à la fin de la période après que Maddy Moloney ait obtenu un tir en position libre. Au lieu de le prendre elle-même, Moloney a trouvé Finn sur le pli qui a simulé un tir bas avant de relâcher haut pour l’arrivée.



Comme beaucoup d’autres matchs avec des scores élevés cette saison, 14 Minutewomen ont trouvé le fond du filet, avec sept joueuses ayant un match à plusieurs buts. Charlotte Wilmoth vient de terminer un match de six buts vendredi et a terminé le match de dimanche avec deux autres, dont un but où elle a sauté haut dans les airs et a décoché un tir au-dessus de la tête des défenseures de Dukes (3-5, 01 A-10) et du gardienne.

Duquesne refusant de descendre facilement

À l’approche de la mi-temps, les Dukes avaient perdu 10 points, mais ont émergé pour les 30 minutes restantes, déterminées à effacer une partie du déficit. Alana Piano a remporté le premier contrôle du tirage au sort et 21 secondes plus tard, Delaney Rodriguez-Shaw a trouvé le fond du filet. Tina St. Clair a fourni une étincelle bien nécessaire à Duquesne, marquant trois buts en troisième période, terminant le match avec cinq. Son quatrième but de la journée est survenu après que Connaughton ait reçu une carte verte sur laquelle elle a immédiatement profité.

Avant le match, Mackenzie Leszczynski de Duquesne était la joueuse à surveiller après avoir remporté le titre de joueuse défensive A-10 de la semaine. Cependant, l’athlète de première année est restée silencieuse, terminant avec seulement deux contrôles de tirage et provoquant un roulement. Avant d’être retiré au quatrième quart, Mady Piersielak a effectué huit arrêts dans le but et a été l’une des principales raisons pour lesquelles le score de UMass n’a pas augmenté.

Les Dukes n’ont jamais abandonné, continuant à jouer et à créer des opportunités jusqu’aux dernières minutes, mais les fortes prouesses offensives de UMass étaient trop difficiles à surmonter.

Un début atypique

Les Minutewomen sont connus pour commencer leurs matchs à chaud, obtenir des tirs et des balles au fond du filet à la hâte. Comme d’habitude, UMass a marqué le premier but du match grâce à Haley Connaughton. Cependant, Duquesne a réagi rapidement après Tina St. Clair a attrapé Gina Carroll hors de position et a tiré au-delà de la marque des 12 mètres. Les Minutewomen et les Dukes ont échangé des buts une fois de plus dans la première période, gardant Duquesne à portée de main sur le tableau de bord pendant les premières minutes.

Les Minutewomen ont l’habitude de contrôler le jeu dès le premier tirage et de prendre une avance considérable, mais ici, elles ont été lentes à développer l’élan offensif dans les sept premières minutes. Cependant, pendant les sept minutes restantes, tout était UMass, avec sept buteurs différents trouvant le fond du filet au premier quart.

Les Minutewomen retourneront à Amherst pour un homestand de quatre matchs à partir de vendredi à 13h00 contre Virginia Commonwealth

