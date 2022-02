UMass viajará a Vermont para un partido fuera de casa el fin de semana

Habiendo terminado la serie dividida contra Connecticut, el equipo de hockey de Massachusetts se prepara para enfrentarse a Vermont en dos partidos fuera de casa este viernes y sábado.

La última vez que UMass, que va en décimo puesto (17-10-2, 12-6-2 Hockey East), jugó contra los Catamounts (6-12-2, 4-12-2 HEA), los Minutemen arrasaron la serie y vencieron a UVM 8-1 en total entre ambos juegos. Sin embargo, con la competición estando tan cerrada esta temporada, el entrenador Greg Carvel no piensa subestimar a los Catamounts.

“[UVM] va a ser un oponente difícil”, dijo Carvel. “Vamos a apenas lograr la victoria por muy poco, como todas las noches”.

UMass demostró largos períodos de dominio en ambos juegos contra UConn, generando más tiros y oportunidades de gol que los Huskies. Aún así, los equipos especiales sufrieron y permitieron que UConn se llevara la victoria el sábado en la noche y dividiera la serie. Con UMass Lowell dividendo su serie en el mismo fin de semana, los Minutemen y los River Hawks se mantienen empatados en el primer lugar de la clasificación de HEA.

“Pensé que jugamos bastante bien el sábado en la noche, pero aún así no encontramos la manera de ganar”, dijo Carvel. “Creo que, para poder ganar la liga, tendremos que ganar los cuatro juegos. Esa es nuestra meta, ganar”.

La alineación inicial de UMass brilló el fin de semana pasado, con cada miembro contribuyendo al puntaje. Ryan Ufko marcó el primer gol el viernes, con la asistencia de Bobby Trivigno y Garrett Wait. Trivigno marcó su propio gol el sábado y otra asistencia para obtener un fin de semana de tres puntos. Josh Lopina logró un gol en cada juego, con Wait y Matthew Kessel asistiendo.

“Creo que hemos estado jugando bastante bien juntos”, dijo Lopina sobre la alineación. “La química esta allí. Creo que lo mejor para nosotros es trabajar duro y, ya sabes, las oportunidades y los goles son frecuentes.”

Trivigno lleva la delantera en puntos de esta temporada con 36, mientras que Scott Morrow, su compañero y candidato para el premio Walter Brown, va detrás con 27 puntos. Los esfuerzos de la ofensiva no faltan en el equipo, pero están luchando por mostrar esos esfuerzos en el marcador.

“Necesitamos puntuar con este equipo urgentemente”, dijo Carvel. “Tenemos que lograr que alguien puntúe regularmente, más que solo [Wait], [Lopina], y [Trivigno]”.

Lucas Mercuri y Ryan Lautenbach han estado en la alineación constantemente, apareciendo en la tercera y cuarta línea para los Minutemen. La altura de Mercuri y la velocidad de Lautenbach hacen una combinación peligrosa, pero los dos estudiantes de primer año solo tienen ocho goles entre ambos. Los jugadores que regresan como Lopina están encontrando tiempo para ayudar a los jugadores más jóvenes.

“Se trata de liderar con tus acciones”, dijo Lopina. “Siempre motivando, guiando con el ejemplo, esperando que ellos te seguirán. Creo que van a lograrlo pronto”.

Philip Lagunov se transfirió a Vermont para un año de maestría después de haber ganado la competencia nacional con UMass. En sus cuatro años como Minuteman, Lagunov nunca se cimentó en el programa, aunque dejó UMass con mucha fuerza, marcando un gol destacado en el juego de la competencia nacional para cerrar su carrera con el suéter marrón y blanco.

“[Lagunov] solía hacer jugadas de gama alta y por alguna razón esas cosas nunca pasaron ni continuaron progresando como pensé que lo harían”, dijo Carvel. “Sé que sus cuatro años no fueron lo que él esperaba”.

UMass viajará a Burlington para dos partidos fuera de casa este fin de semana en Vermont. La caída del disco está programada para las 7 pm el viernes y el sábado.

