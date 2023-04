En ce mois de l’histoire des femmes, soutenez Mère Nature

Le changement climatique est l’un des enjeux majeurs de notre génération. Pour ma part, je ne suis pas fan du changement climatique. On peut débattre autant que l’on veut de la validité du changement climatique, mais la science parle d’elle-même.

Si vous vivez en Nouvelle-Angleterre, vous avez probablement connu des conditions météorologiques sporadiques au cours des deux dernières semaines. Un jour, le temps est radieux et ensoleillé, et le lendemain, on a l’impression que la prochaine ère glaciaire est proche. On a l’impression que la nature lance les numéros du Powerball pour la température : 23 52 36 19 64.

À l’Université du Massachusetts, les étudiants prennent les moindres désagréments météorologiques pour des attaques personnelles. Les tunnels d’air et les tempêtes de pluie sont devenus des signes que l’univers conspire contre nous. Mais trop c’est trop. Les étudiants de Mass doivent cesser de se plaindre et regarder la réalité en face : Mère Nature se comporte en girlboss et nous devons la soutenir.

Pourquoi Mère Nature ne se vengerait-elle pas de nous ? Elle a tout à fait le droit d’être furieuse contre nous et de vouloir se venger. Nous l’avons remplie de milliards de kilos de déchets et il ne s’agit que des humains. Nous savons tous que la vengeance est un plat qui se mange froid ou, dans le cas présent, froid et glacé, avec une bonne dose de vent.

J’ai parlé à Rainn Drizelle, élève de première année, qui avait plusieurs plaintes au sujet de Mère Nature. La semaine dernière, Drizelle se rendait en classe lorsqu’une pluie diluvienne s’est soudainement abattue sur les rues.

“Comment peut-on passer de rien à une pluie diluvienne en quelques secondes ?” dit Drizelle. “C’est la semaine des partiels et j’ai des choses à faire. Je n’ai pas le temps pour ça. Mère Nature doit se calmer. Allô, regarde autour de toi!”

Drizelle a poursuivi son chemin, mais plus tard, il s’est approché de moi, les cheveux hirsutes, avec une odeur de fumée et un aspect brûlé sur ses vêtements, pour revenir sur ses déclarations précédentes. Voilà pourquoi il ne faut jamais dire à une femme de se calmer.

April Schauer, étudiante en première année, a elle aussi déposé quelques plaintes contre Mère Nature. Comment peut-on passer de 60 degrés un jour à un blizzard le lendemain ? A déclaré Schauer. “Je planifie mes tenues et mon emploi du temps des jours à l’avance, et honnêtement, je n’ai aucune idée de la manière dont on peut faire cela maintenant. Elle ne peut pas nous prévenir ? J’en ai assez de ses constantes sautes d’humeur.

Elle s’en est allée de notre entretien, manifestement en détresse émotionnelle, mais on l’a vue plus tard dans une vidéo devenue virale essayant à tâtons de garder l’équilibre sur une plaque de verglas. On pourrait croire que les gens savent qu’il ne faut pas appeler les femmes lunatiques en 2022.

Je me suis arrêtée à la station locale 22 News pour m’entretenir avec le météorologue Lawn Dazarus sur la science qui sous-tend ces changements sporadiques du temps au quotidien.

“Accordez une pause à Mère Nature, elle doit faire face à beaucoup de choses en ce moment” a expliqué Dazarus. “Le temps est bloqué dans le même cycle depuis trois ans. Si vous étiez à sa place, vous seriez frustré aussi.”

Il est clair que Mère Nature fait de son mieux avec ce qu’elle a. Elle doit faire face à des humains qui trouvent constamment de nouveaux moyens innovants pour la détruire, tout en faisant semblant que ce n’est pas le cas. Si vous étiez constamment la cible de railleries de la part de politiciens, vous seriez aussi un peu émotif. Elle est simplement une girlboss qui prend sa revanche de la meilleure façon qui soit.

Si vous ne soutenez pas Mère Nature dans ses efforts, vous êtes tout simplement un misogyne. Après tout, c’est le mois de l’histoire des femmes. De plus, elle a déjà inondé Isenberg à deux reprises, et je pense que nous pouvons tous considérer cela comme une victoire pour le girl power.

Asha Baron can be reached at [email protected] .

Natalie Koopman is a French translator and can be reached at [email protected].

Constance Sourisse can be reached at [email protected].