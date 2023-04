Por Ashviny Kaur, Staff Writer

marzo 31, 2022

Me crié viendo películas. Algunos de los recuerdos más afectuosos de mi niñez involucran a mi papá y a mí viendo películas de horror, de romance, de misterios y otros géneros. Cuando era niña, no me daba cuenta de la poca representación de las mujeres en el cine, pero al crecer me fui informando de la saturación de los hombres en el cine. De directores a productores, a mezcladores de sonido, el cine es una industria dominada por los hombres. Al hacerme mayor, llegué a darme cuenta de que las películas dirigidas por hombres son experiencias drásticamente diferentes a las películas dirigidas por mujeres. Desde aspectos como el guión, al elenco, y hasta la trama, las películas dirigidas por mujeres dan una sensación diferente. Aquí están algunas de mis películas favoritas dirigidas por mujeres:

“Retrato de una mujer en llamas” (2019)

Directora: Céline Sciamma

Basada en un romance en Francia durante el siglo XVIII, “Retrato de una mujer en llamas” es una de las películas más hermosas que he visto en mi vida. Trata de dos mujeres, Marienne y Héloïse, y el destino las une. Al principio, la relación entre ellas es platónica, pero al conocerse más, se convierten en más que amigas. Al no poder revelar sus sentimientos románticos al público, las dos mujeres navegan varios aspectos de su amor clandestino a puertas cerradas. En esencia, el filme de Sciamma, es una historia conmovedora de un amor prohibido e inoportuno con un excelente guión y una cinematografía maravillosa.

“American Psycho” (2000)

Directora: Mary Harron

Cualquiera que sepa un poco de películas sabe de American Psycho. Su resurgimiento en los últimos años ha consolidado su estereotipo de ser un filme de “macho manipulador”, pero muchos fracasan en ver que es una película dirigida por una mujer. El filme perturbador es sobre Patrick Bateman, un exitoso hombre de negocios convertido en asesino serial por la noche. Bateman, un monstruoso psicópata, atraviesa la ciudad de Nueva York. Con sus escenas de asesinatos repugnantes y humor irónico e ingenioso, el filme de Harron es una toma única sobre un hombre y sus características que lo convierten en un monstruo.

“The Babadook” (2014)

Directora: Jennifer Kent

No he dormido con las luces encendidas desde que tenía cuatro años. Pero después de ver The babadook en la preparatoria, he dormido con una luz de noche dos veces. Una metáfora sobre el dolor y la depresión posparto, esta película aterradora enseña que ser mamá no es exactamente para todos. Después de la muerte de su esposo, una joven llamada Amelia se sumerge en un mundo sobre la crianza de los hijos que ella no logra entender. Su hijo tiene visiones de un monstruo extraño y desgarbado y ella trata de mejorar la situación mientras lucha al ser una madre soltera. The Babadook, el destacado debut de Kent es consistentemente apasionante con un ritmo asombroso y es realmente aterradora.

“Mi Vida a los diecisiete” (2016)

Directora: Kelly Fremon Craig

Girando alrededor de Nadine, una estudiante de tercer año en la preparatoria, Mi vida a los diecisiete es una cruda y poderosa visión de lo malo de la preparatoria. Con un hermano más popular que ella, una madre soltera y la personalidad más rara que alguien pueda tener, crecer es difícil para Nadine. Este filme es una de las únicas películas con la que puedo verme reflejada y me hizo sentir vista. Resoné con Nadine en varios aspectos y verla por primera vez me hizo sentir aliviada. El filme de Craig le da una vista honesta a la vida de una chica sincera y aunque eso tal vez no suene interesante al principio, la película hace un buen trabajo en ser entretenida, chistosa, y real. Es una historia sin extras, simplemente existiendo como una lupa sobre la vida y experiencias de los adolescentes.

“Nunca estarás a salvo” (2017)

Directora: Lynne Ramsey

Encontrar una película de suspenso que te deje al borde de tu asiento es una experiencia rara en el panorama actual. Cada película puede ser predecible o fascinante, pero no es tan estresante como Nunca estarás a salvo. La película sigue a Joe, un mercenario sufriendo de TEPT. Joe tiene una misión de hacer todo lo que puede para salvar a la hija de un político de un grupo que trafica a las personas. La película es un thriller llena de tensión y no deja espacio para la imaginación y todos los detalles repugnantes están expuestos. Es uno de los mejores papeles de Joaquin Phoenix donde realiza una actuación tan horrorosa que, al ver el filme, me quedé sin palabras. Junto a un guión breve pero significativo, este filme se ganó un puesto junto a mis películas favoritas. Ramsey creó un filme tan inquietante que hasta tenía miedo de parpadear mientras lo veía: es una película realmente lúgubre y siniestra a la par que extremadamente entretenida.

